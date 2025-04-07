Лидеры Египта, Франции и Иордании призвали к перемирию в секторе Газа
Лидеры Египта, Франции и Иордании призвали Израиль и ХАМАС вернуться к перемирию
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Лидеры Египта, Франции и Иордании провели во время трехсторонней встречи в Каире телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили с ним пути прекращения огня в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
В понедельник ас-Сиси, президент Франции Эммануэль Макрон и король Иордании Абдалла II провели трехстороннюю встречу в египетской столице Каире, на которой обсуждалась ситуация в Газе. По ее итогам лидеры трех страны призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС вернуться к режиму прекращения огня в секторе Газа для защиты палестинцев и отправки им гуманитарной помощи.
"Лидеры Египта, Франции и Иордании провели сегодня совместный телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом во время трехстороннего саммита в Каире. Трое лидеров обсудили с президентом Трампом пути обеспечения срочного прекращения огня в секторе Газа", - говорится в заявлении.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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