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Лидеры Египта, Франции и Иордании призвали к перемирию в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2025
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20:07 07.04.2025 (обновлено: 21:15 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/izrail-2009898504.html
Лидеры Египта, Франции и Иордании призвали к перемирию в секторе Газа
Лидеры Египта, Франции и Иордании призвали к перемирию в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2025
Лидеры Египта, Франции и Иордании призвали к перемирию в секторе Газа
Лидеры Египта, Франции и Иордании провели во время трехсторонней встречи в Каире телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:07:00+03:00
2025-04-07T21:15:00+03:00
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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Лидеры Египта, Франции и Иордании провели во время трехсторонней встречи в Каире телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили с ним пути прекращения огня в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.В понедельник ас-Сиси, президент Франции Эммануэль Макрон и король Иордании Абдалла II провели трехстороннюю встречу в египетской столице Каире, на которой обсуждалась ситуация в Газе. По ее итогам лидеры трех страны призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС вернуться к режиму прекращения огня в секторе Газа для защиты палестинцев и отправки им гуманитарной помощи."Лидеры Египта, Франции и Иордании провели сегодня совместный телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом во время трехстороннего саммита в Каире. Трое лидеров обсудили с президентом Трампом пути обеспечения срочного прекращения огня в секторе Газа", - говорится в заявлении.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250330/khamas-2008230859.html
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в мире, израиль, египет, иордания, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, эммануэль макрон, хамас, лига арабских государств, франция, дональд трамп
В мире, Израиль, Египет, Иордания, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Лига арабских государств, Франция, Дональд Трамп
Лидеры Египта, Франции и Иордании призвали к перемирию в секторе Газа

Лидеры Египта, Франции и Иордании призвали Израиль и ХАМАС вернуться к перемирию

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Лидеры Египта, Франции и Иордании провели во время трехсторонней встречи в Каире телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили с ним пути прекращения огня в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
В понедельник ас-Сиси, президент Франции Эммануэль Макрон и король Иордании Абдалла II провели трехстороннюю встречу в египетской столице Каире, на которой обсуждалась ситуация в Газе. По ее итогам лидеры трех страны призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС вернуться к режиму прекращения огня в секторе Газа для защиты палестинцев и отправки им гуманитарной помощи.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Нетаньяху считает усиление военного давления на ХАМАС эффективным
30 марта, 13:38
"Лидеры Египта, Франции и Иордании провели сегодня совместный телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом во время трехстороннего саммита в Каире. Трое лидеров обсудили с президентом Трампом пути обеспечения срочного прекращения огня в секторе Газа", - говорится в заявлении.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ
6 апреля, 23:36
 
В миреИзраильЕгипетИорданияБиньямин НетаньяхуАбдель Фаттах ас-СисиЭммануэль МакронХАМАСЛига арабских государствФранцияДональд Трамп
 
 
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