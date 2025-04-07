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Израиль нанес удар по командиру артиллерийского подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 07.04.2025
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15:20 07.04.2025 (обновлено: 15:21 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/izrail-2009818764.html
Израиль нанес удар по командиру артиллерийского подразделения "Хезболлы"
Израиль нанес удар по командиру артиллерийского подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 07.04.2025
Израиль нанес удар по командиру артиллерийского подразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командиру одного из артиллерийских подразделений шиитского движения "Хезболлы" в районе Тайбех на юге Ливана,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:20:00+03:00
2025-04-07T15:21:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
аднан мансур
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командиру одного из артиллерийских подразделений шиитского движения "Хезболлы" в районе Тайбех на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии. &quot;Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммада Аднана Мансура, командующего артиллерией &quot;Хезболлы&quot; в районе Тайбех на юге Ливана&quot;, - говорится в сообщении.По данным израильской армии, Мансур был ответственен за обстрелы района Верхней Галилеи. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250407/tsakhal-2009817973.html
https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, аднан мансур, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Аднан Мансур, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по командиру артиллерийского подразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ нанесла удар по командиру подразделения "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара
Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командиру одного из артиллерийских подразделений шиитского движения "Хезболлы" в районе Тайбех на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
«

"Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммада Аднана Мансура, командующего артиллерией "Хезболлы" в районе Тайбех на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Хасан Аслих - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста
Вчера, 15:16
По данным израильской армии, Мансур был ответственен за обстрелы района Верхней Галилеи.
В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Армия Израиля совершила удар по Ливану
16 марта, 11:04
 
В миреЛиванИзраильБейрутАднан МансурХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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