https://ria.ru/20250407/izrail-2009818764.html
Израиль нанес удар по командиру артиллерийского подразделения "Хезболлы"
Израиль нанес удар по командиру артиллерийского подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 07.04.2025
Израиль нанес удар по командиру артиллерийского подразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командиру одного из артиллерийских подразделений шиитского движения "Хезболлы" в районе Тайбех на юге Ливана,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:20:00+03:00
2025-04-07T15:20:00+03:00
2025-04-07T15:21:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
аднан мансур
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976511612_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1b476d68aba1f016f4e787bffb6e472.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командиру одного из артиллерийских подразделений шиитского движения "Хезболлы" в районе Тайбех на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммада Аднана Мансура, командующего артиллерией "Хезболлы" в районе Тайбех на юге Ливана", - говорится в сообщении.По данным израильской армии, Мансур был ответственен за обстрелы района Верхней Галилеи. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250407/tsakhal-2009817973.html
https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976511612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75277c1430c5451edf504b478f4b38c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, бейрут, аднан мансур, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Аднан Мансур, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по командиру артиллерийского подразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ нанесла удар по командиру подразделения "Хезболлы" на юге Ливана