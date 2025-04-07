https://ria.ru/20250407/isk-2009723223.html

Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору частной школы

Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору частной школы - РИА Новости, 07.04.2025

Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору частной школы

Пострадавшая Светлана Хананашвили подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной столичной школы Василисы Масловой, которую... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T03:11:00+03:00

2025-04-07T03:11:00+03:00

2025-04-07T05:43:00+03:00

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пострадавшая Светлана Хананашвили подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной столичной школы Василисы Масловой, которую осудили за организацию покушения на нее, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В числе ответчиков по данному иску также указаны двое других фигурантов: Николай Фролов и Ирина Погарченко. Сумма исковых требований не сообщается. Ранее данное заявление суд оставил без движения, так как его содержание не соответствовало требованиям, установленным Гражданско-процессуальным кодексом. Согласно документам, в тексте, в том числе, не были указаны адреса места жительства истца, ответчиков и не сообщался адрес причинения вреда здоровью. Беседа по иску уже назначена.По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику — студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила. Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова — директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая — Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой — ложь. Гагаринский суд Москвы 23 апреля 2024 года приговорил Маслову к 9 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Гособвинение просило для женщины 11 лет колонии. Николаю Фролову, который, по данным следствия, был исполнителем преступления, прокурор потребовал 7 лет, пособнице Ирине Погарченко — 6 лет. В итоге, тогда Фролова осудили на 5 лет, Погарченко получила 4,5 года колонии. Позже Московский городской суд оставил в силе приговор Масловой, но ужесточил сроки Фролову на два года, а Погарченко на полтора.Уголовное дело рассматривали повторно. Изначально суд, исходя из вердикта присяжных, оправдал Маслову и Погарченко, но признал виновным Фролова. Позже кассационный суд отменил приговор.

https://ria.ru/20250328/isk-2007850755.html

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