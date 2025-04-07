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Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору частной школы - РИА Новости, 07.04.2025
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03:11 07.04.2025 (обновлено: 05:43 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/isk-2009723223.html
Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору частной школы
Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору частной школы - РИА Новости, 07.04.2025
Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору частной школы
Пострадавшая Светлана Хананашвили подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной столичной школы Василисы Масловой, которую... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T03:11:00+03:00
2025-04-07T05:43:00+03:00
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пострадавшая Светлана Хананашвили подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной столичной школы Василисы Масловой, которую осудили за организацию покушения на нее, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В числе ответчиков по данному иску также указаны двое других фигурантов: Николай Фролов и Ирина Погарченко. Сумма исковых требований не сообщается. Ранее данное заявление суд оставил без движения, так как его содержание не соответствовало требованиям, установленным Гражданско-процессуальным кодексом. Согласно документам, в тексте, в том числе, не были указаны адреса места жительства истца, ответчиков и не сообщался адрес причинения вреда здоровью. Беседа по иску уже назначена.По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику — студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила. Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова — директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая — Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой — ложь. Гагаринский суд Москвы 23 апреля 2024 года приговорил Маслову к 9 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Гособвинение просило для женщины 11 лет колонии. Николаю Фролову, который, по данным следствия, был исполнителем преступления, прокурор потребовал 7 лет, пособнице Ирине Погарченко — 6 лет. В итоге, тогда Фролова осудили на 5 лет, Погарченко получила 4,5 года колонии. Позже Московский городской суд оставил в силе приговор Масловой, но ужесточил сроки Фролову на два года, а Погарченко на полтора.Уголовное дело рассматривали повторно. Изначально суд, исходя из вердикта присяжных, оправдал Маслову и Погарченко, но признал виновным Фролова. Позже кассационный суд отменил приговор.
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору частной школы

Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору школы Масловой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пострадавшая Светлана Хананашвили подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной столичной школы Василисы Масловой, которую осудили за организацию покушения на нее, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В числе ответчиков по данному иску также указаны двое других фигурантов: Николай Фролов и Ирина Погарченко.
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Сумма исковых требований не сообщается. Ранее данное заявление суд оставил без движения, так как его содержание не соответствовало требованиям, установленным Гражданско-процессуальным кодексом. Согласно документам, в тексте, в том числе, не были указаны адреса места жительства истца, ответчиков и не сообщался адрес причинения вреда здоровью. Беседа по иску уже назначена.
По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику — студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова — директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая — Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой — ложь.
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Позже Московский городской суд оставил в силе приговор Масловой, но ужесточил сроки Фролову на два года, а Погарченко на полтора.
Уголовное дело рассматривали повторно. Изначально суд, исходя из вердикта присяжных, оправдал Маслову и Погарченко, но признал виновным Фролова. Позже кассационный суд отменил приговор.
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