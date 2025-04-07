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Госдума рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 07.04.2025
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18:04 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/iran-2009876734.html
Госдума рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Госдума рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 07.04.2025
Госдума рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Госдума на пленарном заседании 8 апреля рассмотрит ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, сообщил председатель... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:04:00+03:00
2025-04-07T18:04:00+03:00
иран
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вячеслав володин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 8 апреля рассмотрит ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы ранее отмечал, что подписанный президентами России и Ирана Договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера. По его словам, в документе отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
https://ria.ru/20250407/peregovory-2009808189.html
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иран, россия, москва, вячеслав володин, масуд пезешкиан, госдума рф, в мире
Иран, Россия, Москва, Вячеслав Володин, Масуд Пезешкиан, Госдума РФ, В мире
Госдума рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Госдума 8 апреля рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 8 апреля рассмотрит ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
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Председатель Госдумы ранее отмечал, что подписанный президентами России и Ирана Договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера. По его словам, в документе отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана.
Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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