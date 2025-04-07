https://ria.ru/20250407/iran-2009819841.html

США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ

США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ - РИА Новости, 07.04.2025

США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ

Соединенные Штаты должны доказать, что действительно собираются вести переговоры с Ираном по его ядерной программе, заявил в понедельник президент исламской... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:27:00+03:00

2025-04-07T15:27:00+03:00

2025-04-07T15:27:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

дональд трамп

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али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты должны доказать, что действительно собираются вести переговоры с Ираном по его ядерной программе, заявил в понедельник президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение. "Мы верим в переговоры… Мы ведем переговоры со всем миром и ни с кем не ссоримся, но мы не потерпим унижения и не будем вести переговоры любой ценой. Мы не собираемся развязывать войну, дестабилизировать ситуацию или создавать ядерные бомбы. Как еще мы можем успокоить весь мир? Мы стремимся к переговорам, но США также должны доказать, что они тоже собираются их вести", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html

https://ria.ru/20250404/iran-2009415763.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи