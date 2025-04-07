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США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ - РИА Новости, 07.04.2025
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15:27 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/iran-2009819841.html
США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ
США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ - РИА Новости, 07.04.2025
США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ
Соединенные Штаты должны доказать, что действительно собираются вести переговоры с Ираном по его ядерной программе, заявил в понедельник президент исламской... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:27:00+03:00
2025-04-07T15:27:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
масуд пезешкиан
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты должны доказать, что действительно собираются вести переговоры с Ираном по его ядерной программе, заявил в понедельник президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение. "Мы верим в переговоры… Мы ведем переговоры со всем миром и ни с кем не ссоримся, но мы не потерпим унижения и не будем вести переговоры любой ценой. Мы не собираемся развязывать войну, дестабилизировать ситуацию или создавать ядерные бомбы. Как еще мы можем успокоить весь мир? Мы стремимся к переговорам, но США также должны доказать, что они тоже собираются их вести", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html
https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html
https://ria.ru/20250404/iran-2009415763.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ

Президент Пезешкиан: США должны доказать, что намерены вести переговоры с Ираном

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad Масуд Пезешкиан
 Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты должны доказать, что действительно собираются вести переговоры с Ираном по его ядерной программе, заявил в понедельник президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки
2 апреля, 22:11
«
"Мы верим в переговоры… Мы ведем переговоры со всем миром и ни с кем не ссоримся, но мы не потерпим унижения и не будем вести переговоры любой ценой. Мы не собираемся развязывать войну, дестабилизировать ситуацию или создавать ядерные бомбы. Как еще мы можем успокоить весь мир? Мы стремимся к переговорам, но США также должны доказать, что они тоже собираются их вести", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Reuters: ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности
6 апреля, 14:16
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ
4 апреля, 18:33
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
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