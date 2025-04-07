https://ria.ru/20250407/iran-2009817622.html

Тегеран заявил, что не намерен создавать ядерное оружие

Тегеран заявил, что не намерен создавать ядерное оружие - РИА Новости, 07.04.2025

Тегеран заявил, что не намерен создавать ядерное оружие

Тегеран неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не намерен создавать ядерное оружие, такова внешнеполитическая стратегия Ирана, заявил в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:15:00+03:00

2025-04-07T15:15:00+03:00

2025-04-07T15:15:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Тегеран неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не намерен создавать ядерное оружие, такова внешнеполитическая стратегия Ирана, заявил в понедельник в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Заявление Багаи прозвучало в ответ на предложение иранского депутата Мохаммада Касима Османи создать ядерное оружие, чтобы вести переговоры с Западом, в частности с США, на равных. Аналогичным мнением поделился с РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери. По его словам, Тегерану "необходимо обладать ядерным сдерживанием". "Позиция Ирана по ядерной проблеме абсолютно прозрачна. Она неоднократно озвучивалась с этой самой трибуны. В своем последнем твите глава МИД Ирана (Аббас Аракчи - ред.) ясно обозначил, что Иран никогда и ни при каких обстоятельствах не стремился к обладанию ядерным оружием. Этот вопрос является частью нашей стратегии и убеждений и основан на фетве Верховного лидера (Ирана Али Хаменеи - ред.). Поэтому я не думаю, что в этом вопросе должны возникнуть у кого-то сомнения", - приводит иранское госагентство SNN слова Багаи. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250402/iran-2008789397.html

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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, али хаменеи, аббас аракчи