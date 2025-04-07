https://ria.ru/20250407/iran-2009792917.html

Иран пообещал жесткий ответ на любую внешнюю угрозу

Иран пообещал жесткий ответ на любую внешнюю угрозу - РИА Новости, 07.04.2025

Иран пообещал жесткий ответ на любую внешнюю угрозу

Иранская сторона ответит на любую внешнюю угрозу жёстким и немедленным ответом всех вооруженных сил исламской республики, заявил в понедельник в ходе... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:25:00+03:00

2025-04-07T13:25:00+03:00

2025-04-07T13:25:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

али хаменеи

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 7 апр – РИА Новости. Иранская сторона ответит на любую внешнюю угрозу жёстким и немедленным ответом всех вооруженных сил исламской республики, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. "Мы готовы к любому развитию событий, и за последние пять десятилетий Исламская Республика Иран и иранский народ предприняли достаточные шаги по укреплению обороноспособности, чтобы иметь возможность с полной уверенностью и волей противостоять любой агрессии… Если угрозы будут реализованы, они обязательно встретят быстрый, немедленный и жесткий ответ со стороны всех вооруженных сил Ирана", - заявил Багаи, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html

https://ria.ru/20250403/ksir-2009003623.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан