https://ria.ru/20250407/iran-2009785219.html
Песков рассказал о консультациях с Ираном по ядерной сделке
Песков рассказал о консультациях с Ираном по ядерной сделке - РИА Новости, 07.04.2025
Песков рассказал о консультациях с Ираном по ядерной сделке
Россия находится в постоянных консультациях с Ираном, в том числе по вопросу ядерного досье, в ближайшее время предстоят очередные контакты, сообщил... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:53:00+03:00
2025-04-07T12:53:00+03:00
2025-04-07T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия находится в постоянных консультациях с Ираном, в том числе по вопросу ядерного досье, в ближайшее время предстоят очередные контакты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы находимся в постоянной консультации с нашими иранскими партнерами, в том числе и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу. Этот процесс будет продолжаться, в том числе и в ближайшее время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран пока не проводил ни одного раунда переговоров с США по своей ядерной программе, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, но через посредников.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дмитрий песков, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дмитрий Песков, Аббас Аракчи
Песков рассказал о консультациях с Ираном по ядерной сделке
Песков: Россия находится в постоянных консультациях с Ираном по ядерной сделке