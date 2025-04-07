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Президент Индонезии пообещал фермерам 1000 сов для борьбы с вредителями
Президент Индонезии пообещал фермерам 1000 сов для борьбы с вредителями - РИА Новости, 07.04.2025
Президент Индонезии пообещал фермерам 1000 сов для борьбы с вредителями
Президент Индонезии Прабово Субианто пообещал предоставить фермерам 1000 сов для борьбы с крысиными нашествиями в сельскохозяйственных районах страны, сообщает... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:26:00+03:00
2025-04-07T20:26:00+03:00
2025-04-07T20:26:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 7 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто пообещал предоставить фермерам 1000 сов для борьбы с крысиными нашествиями в сельскохозяйственных районах страны, сообщает индонезийский портал Jakarta Post. "Одной из серьезных проблем в сельском хозяйстве являются крысы. Нам нужно найти решения по борьбе с вредителями, которые мы можем разработать сами", - отметил президент. Он подчеркнул, что совы как естественные хищники представляют собой "эффективный и экологически чистый подход к борьбе с вредителями". "Правительство распределит 1000 сов, чтобы помочь фермерам в решении этой проблемы", - приводит издание слова президента. Прабово Субианто также выразил надежду, что совы "размножатся и принесут долгосрочную пользу".
https://ria.ru/20250330/indonezija-2008206199.html
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в мире, индонезия, прабово субианто
В мире, Индонезия, Прабово Субианто
Президент Индонезии пообещал фермерам 1000 сов для борьбы с вредителями
Президент Индонезии Субианто пообещал фермерам 1000 сов для борьбы с крысами