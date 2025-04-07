https://ria.ru/20250407/indoneziya-2009901592.html

Президент Индонезии пообещал фермерам 1000 сов для борьбы с вредителями

Президент Индонезии пообещал фермерам 1000 сов для борьбы с вредителями - РИА Новости, 07.04.2025

Президент Индонезии пообещал фермерам 1000 сов для борьбы с вредителями

Президент Индонезии Прабово Субианто пообещал предоставить фермерам 1000 сов для борьбы с крысиными нашествиями в сельскохозяйственных районах страны, сообщает... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:26:00+03:00

2025-04-07T20:26:00+03:00

2025-04-07T20:26:00+03:00

в мире

индонезия

прабово субианто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148683/56/1486835670_0:26:1500:870_1920x0_80_0_0_eb5088ffff6208dc28ada456e48cdd57.jpg

ДЖАКАРТА, 7 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто пообещал предоставить фермерам 1000 сов для борьбы с крысиными нашествиями в сельскохозяйственных районах страны, сообщает индонезийский портал Jakarta Post. "Одной из серьезных проблем в сельском хозяйстве являются крысы. Нам нужно найти решения по борьбе с вредителями, которые мы можем разработать сами", - отметил президент. Он подчеркнул, что совы как естественные хищники представляют собой "эффективный и экологически чистый подход к борьбе с вредителями". "Правительство распределит 1000 сов, чтобы помочь фермерам в решении этой проблемы", - приводит издание слова президента. Прабово Субианто также выразил надежду, что совы "размножатся и принесут долгосрочную пользу".

https://ria.ru/20250330/indonezija-2008206199.html

https://ria.ru/20250403/indonezija-2009165766.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, прабово субианто