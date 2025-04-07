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Индия открыта к снижению пошлин на импорт автомобилей из ЕС, пишет Reuters - РИА Новости, 07.04.2025
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13:31 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/indija-2009794543.html
Индия открыта к снижению пошлин на импорт автомобилей из ЕС, пишет Reuters
Индия открыта к снижению пошлин на импорт автомобилей из ЕС, пишет Reuters - РИА Новости, 07.04.2025
Индия открыта к снижению пошлин на импорт автомобилей из ЕС, пишет Reuters
Индия открыта к поэтапному снижению пошлин на импорт автомобилей из стран Евросоюза до 10%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:31:00+03:00
2025-04-07T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Индия открыта к поэтапному снижению пошлин на импорт автомобилей из стран Евросоюза до 10%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Европейский Союз хочет, чтобы Индия отказалась от пошлин на импорт автомобилей в рамках торговой сделки... Индия открыта к поэтапному снижению пошлин до 10% с более чем 100%", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника из промышленного сектора и официального лица из правительства. Как указывает Рейтер, снижение пошлин до 10% станет победой для таких европейских производителей авто, как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, но в то же время и для Tesla, который принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску - компания, имеющая заводы в Германии, также может начать продажи своих электромобилей на индийском рынке уже в этом году. При этом отмечается, что индийские промышленники требуют от правительства сохранить пошлины по меньшей мере на уровне 30%. Главным торговым партнером Евросоюза являются США, страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, при этом американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. -0-
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009759877.html
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индия, сша, германия, илон маск, дональд трамп, в мире
Индия, США, Германия, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире
Индия открыта к снижению пошлин на импорт автомобилей из ЕС, пишет Reuters

Reuters: Индия открыта к поэтапному снижению пошлин на импорт машин из ЕС до 10%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Индия открыта к поэтапному снижению пошлин на импорт автомобилей из стран Евросоюза до 10%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Европейский Союз хочет, чтобы Индия отказалась от пошлин на импорт автомобилей в рамках торговой сделки... Индия открыта к поэтапному снижению пошлин до 10% с более чем 100%", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника из промышленного сектора и официального лица из правительства.
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Вчера, 11:06
Как указывает Рейтер, снижение пошлин до 10% станет победой для таких европейских производителей авто, как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, но в то же время и для Tesla, который принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску - компания, имеющая заводы в Германии, также может начать продажи своих электромобилей на индийском рынке уже в этом году. При этом отмечается, что индийские промышленники требуют от правительства сохранить пошлины по меньшей мере на уровне 30%.
Главным торговым партнером Евросоюза являются США, страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, при этом американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. -0-
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ИндияСШАГерманияИлон МаскДональд ТрампВ мире
 
 
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