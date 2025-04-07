https://ria.ru/20250407/indija-2009794543.html

Индия открыта к снижению пошлин на импорт автомобилей из ЕС, пишет Reuters

Индия открыта к снижению пошлин на импорт автомобилей из ЕС, пишет Reuters - РИА Новости, 07.04.2025

Индия открыта к снижению пошлин на импорт автомобилей из ЕС, пишет Reuters

Индия открыта к поэтапному снижению пошлин на импорт автомобилей из стран Евросоюза до 10%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:31:00+03:00

2025-04-07T13:31:00+03:00

2025-04-07T13:31:00+03:00

индия

сша

германия

илон маск

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966550862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d1c59591ca2b75679c2e2c55546b84e.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Индия открыта к поэтапному снижению пошлин на импорт автомобилей из стран Евросоюза до 10%, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Европейский Союз хочет, чтобы Индия отказалась от пошлин на импорт автомобилей в рамках торговой сделки... Индия открыта к поэтапному снижению пошлин до 10% с более чем 100%", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника из промышленного сектора и официального лица из правительства. Как указывает Рейтер, снижение пошлин до 10% станет победой для таких европейских производителей авто, как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, но в то же время и для Tesla, который принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску - компания, имеющая заводы в Германии, также может начать продажи своих электромобилей на индийском рынке уже в этом году. При этом отмечается, что индийские промышленники требуют от правительства сохранить пошлины по меньшей мере на уровне 30%. Главным торговым партнером Евросоюза являются США, страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, при этом американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. -0-

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009759877.html

https://ria.ru/20250327/mask-2007603610.html

индия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, сша, германия, илон маск, дональд трамп, в мире