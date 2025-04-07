https://ria.ru/20250407/indeksy-2009842402.html

Американские фондовые индексы упали на 2-3 процента

Американские фондовые индексы упали на 2-3 процента - РИА Новости, 07.04.2025

Американские фондовые индексы упали на 2-3 процента

Фондовые индексы США начали неделю с падения на два-три процента на фоне введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, следует из данных торгов. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:57:00+03:00

2025-04-07T16:57:00+03:00

2025-04-07T17:31:00+03:00

экономика

сша

s&p 500

nasdaq

dow jones

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Фондовые индексы США начали неделю с падения на два-три процента на фоне введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, следует из данных торгов.По состоянию на 16:59 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,95%, до 37 185,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite — на 2,15%, до 15 252,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,29%, до 4957,9 пункта. Ранее падение индексов достигало пяти процентов. Nasdaq Composite опускался ниже 15 000 пунктов впервые с 18 января 2024 года, а S&P 500 находится ниже 5000 пунктов впервые с 25 апреля 2024 года.Рынки продолжают с опасением оценивать влияние введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин против многих стран. По итогам прошлой недели Dow Jones обвалился на 7,9%, Nasdaq Composite — на десять процентов, S&P 500 — на 9,1%."Похоже, что пока новости из Вашингтона будут продолжать определять колебания рынка в ту или иную сторону", — цитирует агентство Bloomberg аналитика E*Trade от Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009842615.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, s&p 500, nasdaq, dow jones, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт