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Индекс Мосбиржи начал расти после дневного падения - РИА Новости, 07.04.2025
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17:29 07.04.2025 (обновлено: 17:36 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/indeks-2009866767.html
Индекс Мосбиржи начал расти после дневного падения
Индекс Мосбиржи начал расти после дневного падения - РИА Новости, 07.04.2025
Индекс Мосбиржи начал расти после дневного падения
Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:29:00+03:00
2025-04-07T17:36:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 17.27 снижается на 0,6%, до 2 765,27 пункта.Минутами ранее он переходил к росту максимально на 0,33%, при том что в первой половине дня он снижался более чем на 3%, а на пике, еще в утреннюю торговую сессию, снижение достигало почти 6%.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Индекс Мосбиржи начал расти после дневного падения

Индекс Мосбиржи перешел к росту, компенсировав дневное падение

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 17.27 снижается на 0,6%, до 2 765,27 пункта.
Минутами ранее он переходил к росту максимально на 0,33%, при том что в первой половине дня он снижался более чем на 3%, а на пике, еще в утреннюю торговую сессию, снижение достигало почти 6%.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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