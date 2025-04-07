https://ria.ru/20250407/indeks-2009866767.html

Индекс Мосбиржи начал расти после дневного падения

Индекс Мосбиржи начал расти после дневного падения - РИА Новости, 07.04.2025

Индекс Мосбиржи начал расти после дневного падения

Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:29:00+03:00

2025-04-07T17:29:00+03:00

2025-04-07T17:36:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Индекс Московской биржи ближе к закрытию основной торговой сессии отыграл большую часть дневного падения и в короткий момент времени переходил даже к росту, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 17.27 снижается на 0,6%, до 2 765,27 пункта.Минутами ранее он переходил к росту максимально на 0,33%, при том что в первой половине дня он снижался более чем на 3%, а на пике, еще в утреннюю торговую сессию, снижение достигало почти 6%.

https://realty.ria.ru/20250407/birzha-2009757095.html

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2025

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экономика, московская биржа