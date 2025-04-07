https://ria.ru/20250407/imamoglu-2009816724.html

Адвокаты мэра Стамбула обжаловали его арест

Адвокаты мэра Стамбула обжаловали его арест - РИА Новости, 07.04.2025

Адвокаты мэра Стамбула обжаловали его арест

Адвокаты отстраненного от должности мэра стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест, передает в понедельник телеканал T24. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:12:00+03:00

2025-04-07T15:12:00+03:00

2025-04-07T15:24:00+03:00

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экрем имамоглу

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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Адвокаты отстраненного от должности мэра стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест, передает в понедельник телеканал T24."Адвокаты Имамоглу подали апелляцию на его арест в 10-ю судебную палату Стамбула по уголовным делам", - передает канал.Юристы заявили о незаконной процедуре при расследовании и потребовали освободить их подзащитного.Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу шли с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.Президент Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, экрем имамоглу, в мире