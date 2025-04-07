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Адвокаты мэра Стамбула обжаловали его арест - РИА Новости, 07.04.2025
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15:12 07.04.2025 (обновлено: 15:24 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/imamoglu-2009816724.html
Адвокаты мэра Стамбула обжаловали его арест
Адвокаты мэра Стамбула обжаловали его арест - РИА Новости, 07.04.2025
Адвокаты мэра Стамбула обжаловали его арест
Адвокаты отстраненного от должности мэра стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест, передает в понедельник телеканал T24. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:12:00+03:00
2025-04-07T15:24:00+03:00
стамбул
экрем имамоглу
в мире
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Адвокаты отстраненного от должности мэра стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест, передает в понедельник телеканал T24."Адвокаты Имамоглу подали апелляцию на его арест в 10-ю судебную палату Стамбула по уголовным делам", - передает канал.Юристы заявили о незаконной процедуре при расследовании и потребовали освободить их подзащитного.Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу шли с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.Президент Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме.
https://ria.ru/20250406/erdogan-2009677106.html
https://ria.ru/20250323/vybory-2006817714.html
https://ria.ru/20250323/mer-2006829375.html
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стамбул, экрем имамоглу, в мире
Стамбул, Экрем Имамоглу, В мире
Адвокаты мэра Стамбула обжаловали его арест

Адвокаты мэра Стамбула Имамоглу подали апелляцию на его арест

© AP Photo / Emrah GurelМэр Стамбула Экрем Имамоглу
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Адвокаты отстраненного от должности мэра стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест, передает в понедельник телеканал T24.
"Адвокаты Имамоглу подали апелляцию на его арест в 10-ю судебную палату Стамбула по уголовным делам", - передает канал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу
6 апреля, 19:23
Юристы заявили о незаконной процедуре при расследовании и потребовали освободить их подзащитного.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу шли с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Мэр Анкары призвал к досрочным президентским выборам после ареста Имамоглу
23 марта, 20:21
Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме.
Полиция применила резиновые пули по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу
23 марта, 22:31
 
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