https://ria.ru/20250407/handelsblatt-2009796753.html

МВД Германии призвало школьников готовиться к войне

МВД Германии призвало школьников готовиться к войне - РИА Новости, 07.04.2025

МВД Германии призвало школьников готовиться к войне

В Министерстве внутренних дел Германии считают, что школьников пора начинать готовить к возможным военным действиям, пишет газета Handelsblatt. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:50:00+03:00

2025-04-07T13:50:00+03:00

2025-04-07T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Министерстве внутренних дел Германии считают, что школьников пора начинать готовить к возможным военным действиям, пишет газета Handelsblatt."В связи с недавними изменениями в ситуации с безопасностью необходимо уделять больше внимания гражданской защите, даже в школьном образовании", — сказал газете представитель ведомства.По данным издания, в МВД страны отметили, что федеральные земли несут ответственность за самостоятельное определение содержания таких программ обучения в школах, но уроки в рамках этой инициативы будут иметь государственную поддержку.По мнению немецких политиков, необходимость принятия подобных мер стала ответом на возможность возникновения "многих опасностей", пишет автор, ссылаясь на слова генерального инспектора Бундесвера Карстена Брейера о том, что Россия якобы может напасть на НАТО в течение нескольких лет.Издание Focus сообщало, что абстрактный страх, проникший в повседневную жизнь немцев из-за опасений перед большой войной, приводит к росту истерии и паники.Как заявлял медиаэксперт Маркус Клекнер, сознательное подстрекательство в Германии к войне с Россией рискует обернуться ядерной катастрофой.Президент России Владимир Путин в неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250407/germaniya-2009727820.html

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