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В Грузии оценили возможность возвращения Абхазии и Южной Осетии
В Грузии оценили возможность возвращения Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 07.04.2025
В Грузии оценили возможность возвращения Абхазии и Южной Осетии
При последовательной политике и терпении Тбилиси способен вернуть Абхазию и Южную Осетию, такое мнение высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахизде в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T02:17:00+03:00
2025-04-07T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. При последовательной политике и терпении Тбилиси способен вернуть Абхазию и Южную Осетию, такое мнение высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахизде в интервью телеканалу "Имеди"."Я думаю, что при последовательной политике и терпении вполне реально достичь любой цели, в том числе и нашей главной мечты — восстановления территориальной целостности", — заявил он.По словам Кобахидзе, события развиваются динамично, и пока неизвестно, куда пойдут процессы."Решение этого вопроса будет зависеть от разных факторов, но при терпении и правильной политике все возможно", — добавил премьер.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20250206/osetiya-1997841387.html
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в мире, южная осетия, грузия, абхазия
В мире, Южная Осетия, Грузия, Абхазия
В Грузии оценили возможность возвращения Абхазии и Южной Осетии
Премьер Кобахидзе: воссоединение Абхазии и Южной Осетии с Грузией реально
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
При последовательной политике и терпении Тбилиси способен вернуть Абхазию и Южную Осетию, такое мнение высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахизде в интервью телеканалу "Имеди"
.
"Я думаю, что при последовательной политике и терпении вполне реально достичь любой цели, в том числе и нашей главной мечты — восстановления территориальной целостности", — заявил он.
По словам Кобахидзе, события развиваются динамично, и пока неизвестно, куда пойдут процессы.
"Решение этого вопроса будет зависеть от разных факторов, но при терпении и правильной политике все возможно", — добавил премьер.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.