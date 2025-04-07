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В Госдуме допустили полную блокировку зарубежных хостингов - РИА Новости, 07.04.2025
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18:01 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/gosduma-2009876487.html
В Госдуме допустили полную блокировку зарубежных хостингов
В Госдуме допустили полную блокировку зарубежных хостингов - РИА Новости, 07.04.2025
В Госдуме допустили полную блокировку зарубежных хостингов
Несоблюдение иностранными хостингами законов РФ в перспективе может повлечь их полную блокировку, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:01:00+03:00
2025-04-07T18:01:00+03:00
общество
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Несоблюдение иностранными хостингами законов РФ в перспективе может повлечь их полную блокировку, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. "Блокировка Роскомнадзором сайтов крупнейших иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", может быть только первым шагом в работе по ограничению их деятельности на территории России. В перспективе ближайших нескольких лет может последовать и полная блокировка работы самих хостингов, особенно если они продолжат игнорировать требования нашего законодательства", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что сигналы о возможных масштабных сбоях в их работе уже есть. "Эти сбои, пусть и кратковременные, должны стать тревожным звоночком для бизнеса, зависящего от стабильного доступа к своим цифровым ресурсам, но при этом продолжающего верить в надежность работы зарубежных хостингов", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20250407/steam-2009875437.html
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общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Госдуме допустили полную блокировку зарубежных хостингов

Немкин: несоблюдение хостингами законов России может повлечь их блокировку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Несоблюдение иностранными хостингами законов РФ в перспективе может повлечь их полную блокировку, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
"Блокировка Роскомнадзором сайтов крупнейших иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", может быть только первым шагом в работе по ограничению их деятельности на территории России. В перспективе ближайших нескольких лет может последовать и полная блокировка работы самих хостингов, особенно если они продолжат игнорировать требования нашего законодательства", - написал он в своем Telegram-канале.
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Депутат отметил, что сигналы о возможных масштабных сбоях в их работе уже есть.
"Эти сбои, пусть и кратковременные, должны стать тревожным звоночком для бизнеса, зависящего от стабильного доступа к своим цифровым ресурсам, но при этом продолжающего верить в надежность работы зарубежных хостингов", - отметил парламентарий.
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