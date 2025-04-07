https://ria.ru/20250407/gosduma-2009777558.html

Школьных психологов могут обязать соблюдать конфиденциальность

Школьных психологов могут обязать соблюдать конфиденциальность - РИА Новости, 07.04.2025

Школьных психологов могут обязать соблюдать конфиденциальность

В Госдуму внесен законопроект, которым закрепляется обязанность, в том числе, школьных психологов соблюдать конфиденциальность раскрытой им информации,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:24:00+03:00

2025-04-07T12:24:00+03:00

2025-04-07T12:35:00+03:00

общество

алтайский край

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым закрепляется обязанность, в том числе, школьных психологов соблюдать конфиденциальность раскрытой им информации, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Проект в Думу внесло Алтайское краевое законодательное собрание. В пояснительной записке отмечается, что на данный момент статья 42 закона "Об образовании Российской Федерации" не содержит норм, запрещающих психологу, педагогу-психологу разглашение информации, полученной от несовершеннолетнего обучающегося при оказании ему указанной помощи. По словам авторов проекта, федеральное законодательство не относит данную информацию к охраняемой законом тайне. "В связи с изложенным предлагается дополнить статью 42 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" нормой, согласно которой психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей) с соблюдением принципа конфиденциальности", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в рамках деятельности Детского общественного Совета при уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае было проведено исследование мнения детей, проживающих в Алтайском крае, о доступности психологической помощи, в том числе в образовательных организациях. В качестве проблемы в получении помощи дети отмечали вероятность нарушения конфиденциальности полученной психологами, педагогами-психологами информации. "Полагаем, что это является одной из причин, по которой дети не обращаются к специалистам данного профиля", - добавляется в документе. По словам авторов проекта, это позволит обеспечить реализацию конституционного права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны несовершеннолетних обучающихся, существенно повысить их доверие к работе психологов, педагогов-психологов и, как следствие, обеспечить доступность психологической помощи.

https://ria.ru/20250220/psikholog-2000638575.html

https://ria.ru/20250219/gosduma-2000187082.html

алтайский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, алтайский край, госдума рф