https://ria.ru/20250407/gosduma-2009744066.html

Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана

Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана - РИА Новости, 07.04.2025

Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана

В Госдуму внесен законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей, работающих в зоне спецоперации, документ доступен в думской... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:19:00+03:00

2025-04-07T09:19:00+03:00

2025-04-07T09:37:00+03:00

госдума рф

павел крашенинников

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей, работающих в зоне спецоперации, документ доступен в думской электронной базе.Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым.Законопроектом предлагается предоставить статус ветерана боевых действий священнослужителям централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, которые совершили не менее четырех месяцев богослужения, других религиозных обрядов и церемоний с участием военнослужащих в ходе специальной военной операции, а также в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.Также предлагается предоставить статус инвалида боевых действий священнослужителям, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.Действие положений законопроекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20250404/kreml-2009315044.html

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html

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госдума рф, павел крашенинников, общество