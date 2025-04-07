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Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана - РИА Новости, 07.04.2025
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09:19 07.04.2025 (обновлено: 09:37 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/gosduma-2009744066.html
Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана
Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана - РИА Новости, 07.04.2025
Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана
В Госдуму внесен законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей, работающих в зоне спецоперации, документ доступен в думской... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:19:00+03:00
2025-04-07T09:37:00+03:00
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павел крашенинников
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей, работающих в зоне спецоперации, документ доступен в думской электронной базе.Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым.Законопроектом предлагается предоставить статус ветерана боевых действий священнослужителям централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, которые совершили не менее четырех месяцев богослужения, других религиозных обрядов и церемоний с участием военнослужащих в ходе специальной военной операции, а также в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.Также предлагается предоставить статус инвалида боевых действий священнослужителям, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.Действие положений законопроекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20250404/kreml-2009315044.html
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госдума рф, павел крашенинников, общество
Госдума РФ, Павел Крашенинников, Общество
Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана для священнослужителей в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРуководитель военного отдела и специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Коротков проводит молебен перед мощами святого великомученика Георгия Победоносца для артиллеристов ВС РФ на передовой позиции в южном секторе СВО
Руководитель военного отдела и специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Коротков проводит молебен перед мощами святого великомученика Георгия Победоносца для артиллеристов ВС РФ на передовой позиции в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Руководитель военного отдела и специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Коротков проводит молебен перед мощами святого великомученика Георгия Победоносца для артиллеристов ВС РФ на передовой позиции в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей, работающих в зоне спецоперации, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым.
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Законопроектом предлагается предоставить статус ветерана боевых действий священнослужителям централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, которые совершили не менее четырех месяцев богослужения, других религиозных обрядов и церемоний с участием военнослужащих в ходе специальной военной операции, а также в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.
Также предлагается предоставить статус инвалида боевых действий священнослужителям, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.
Действие положений законопроекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
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