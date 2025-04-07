https://ria.ru/20250407/gosduma-2009738217.html

Госдума обсудит защиту россиян от мошенников под видом благотворителей

Госдума обсудит защиту россиян от мошенников под видом благотворителей - РИА Новости, 07.04.2025

Госдума обсудит защиту россиян от мошенников под видом благотворителей

Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:42:00+03:00

2025-04-07T08:42:00+03:00

2025-04-07T08:42:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "На этой неделе приступаем к рассмотрению законопроекта, направленного на защиту граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций", - написал Володин. По его словам, многие в комментариях писали, что часто сталкиваются в социальных сетях с объявлениями от имени фондов и иных организаций о сборе денежных средств для помощи в различных ситуациях. "В то же время проверить достоверность размещенной информации затруднительно. Этим пользуются мошенники, создавая фейковые страницы, копируя аккаунты настоящих организаций и рассылая от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах", - отметил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что некоторые социальные сети и мессенджеры предлагают опцию по верификации персональных страниц и сообществ, однако единого подхода и требований к этому не установлено, что, в свою очередь, не гарантирует подлинности профилей и контента "95% участников опроса поддержали необходимость законодательного решения данной проблемы. В этой связи предлагается установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через Госуслуги", - сообщил Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что важно обезопасить людей от действий мошенников. Он отметил, что помогая другим, граждане должны быть уверены, что их средства будут направлены именно на благие цели, а не в карман преступникам.

https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html

https://ria.ru/20250404/rossijane-2009337896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф