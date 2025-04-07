https://ria.ru/20250407/gosduma-2009721393.html

В Госдуме рассказали, как работнику получить дополнительный день отдыха

В Госдуме рассказали, как работнику получить дополнительный день отдыха - РИА Новости, 07.04.2025

В Госдуме рассказали, как работнику получить дополнительный день отдыха

Работник по закону может получить дополнительный день отдыха за работу в выходной или праздничный день, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T02:19:00+03:00

2025-04-07T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работник по закону может получить дополнительный день отдыха за работу в выходной или праздничный день, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Стенякина рассказала, что в 2024 году депутаты утвердили поправки в статью 153 Трудового кодекса, которая регулирует оплату труда работников за работу в выходной и праздничный день. Эти изменения установили новые правила по предоставлению отгулов. "Мы дополнили статью 153 ТК РФ новыми частями. Так, новые пятая и шестая части данной статьи стали регулировать предоставление отгулов за работу в выходные и праздничные дни. Часть пятая статьи 153 ТК РФ устанавливает: день отдыха по желанию работника может быть использован в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день, либо день отдыха работник может присоединить к отпуску", - сказала Стенякина. Она добавила, что часть шестая статьи 153 ТК РФ устанавливает, что работодатель обязан при увольнении работника заменить неиспользованные дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни денежной компенсацией, то есть работнику в день увольнения нужно выплатить сумму в виде разницы между положенной по ТК РФ оплатой работы в повышенном размере и фактически произведенной за эти дни оплатой в одинарном размере. "Таким образом, если до даты увольнения работник своим правом на день отдыха не воспользовался, то работодатель обязан доплатить увольняемому за все положенные отгулы", - заключила депутат ГД.

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009235033.html

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общество, россия, госдума рф, единая россия