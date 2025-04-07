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В ГД предложат признать ИИ отягчающим обстоятельством в преступлениях
В ГД предложат признать ИИ отягчающим обстоятельством в преступлениях - РИА Новости, 07.04.2025
В ГД предложат признать ИИ отягчающим обстоятельством в преступлениях
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать использование искусственного РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T01:53:00+03:00
2025-04-07T01:53:00+03:00
2025-04-07T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством при вынесении приговора по уголовным делам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Законопроектом предлагается установить использование искусственного интеллекта в преступных целях в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как рассказал Миронов РИА Новости, принятие данной инициативы позволит ужесточить наказание за преступления, совершенные с применением высоких технологий и создать дополнительные правовые механизмы для защиты граждан. "Неслучайно по итогам прямой линии с президентом (РФ Владимиром Путиным) правительству России было дано поручение усилить меры по борьбе с мошенничеством в интернете", – отметил политик. Миронов считает, что одним из наиболее опасных направлений мошенничества стало использование искусственного интеллекта для создания "дипфейков" – технологий, позволяющих подделывать лица и голоса людей, и такие инструменты применяются для обмана граждан, получения доступа к их финансовым средствам, дискредитации и шантажа. Также он подчеркнул, что значительную часть киберпреступлений совершают ВСУ, ведь в современных условиях технологии с использованием ИИ становятся одним из направлений гибридной войны, которую Украина и западные страны ведут против России. По его словам, ВСУ при поддержке зарубежных кураторов пытаются использовать их для дестабилизации ситуации, подрыва доверия граждан к государственным институтам и финансовой системе России.
https://ria.ru/20250404/naym-2009353114.html
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россия, украина, технологии, сергей миронов, яна лантратова, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф
Россия, Украина, Технологии, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В ГД предложат признать ИИ отягчающим обстоятельством в преступлениях
Депутаты СРЗП предложат признать использование ИИ отягчающим обстоятельством
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством при вынесении приговора по уголовным делам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Законопроектом предлагается установить использование искусственного интеллекта в преступных целях в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал Миронов РИА Новости, принятие данной инициативы позволит ужесточить наказание за преступления, совершенные с применением высоких технологий и создать дополнительные правовые механизмы для защиты граждан.
"Неслучайно по итогам прямой линии с президентом (РФ Владимиром Путиным
) правительству России было дано поручение усилить меры по борьбе с мошенничеством в интернете", – отметил политик.
Миронов считает, что одним из наиболее опасных направлений мошенничества стало использование искусственного интеллекта для создания "дипфейков" – технологий, позволяющих подделывать лица и голоса людей, и такие инструменты применяются для обмана граждан, получения доступа к их финансовым средствам, дискредитации и шантажа.
Также он подчеркнул, что значительную часть киберпреступлений совершают ВСУ
, ведь в современных условиях технологии с использованием ИИ становятся одним из направлений гибридной войны, которую Украина
и западные страны ведут против России. По его словам, ВСУ при поддержке зарубежных кураторов пытаются использовать их для дестабилизации ситуации, подрыва доверия граждан к государственным институтам и финансовой системе России.