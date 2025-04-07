https://ria.ru/20250407/gosduma-2009714397.html

В Госдуме предложат улучшить жилищные условия ветеранам боевых действий

В Госдуме предложат улучшить жилищные условия ветеранам боевых действий - РИА Новости, 07.04.2025

В Госдуме предложат улучшить жилищные условия ветеранам боевых действий

Депутат ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в Госдуму законопроект, согласно которому ветераны боевых действий, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T00:09:00+03:00

2025-04-07T00:09:00+03:00

2025-04-07T00:09:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутат ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в Госдуму законопроект, согласно которому ветераны боевых действий, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до начала 2005 года, не снимаются с учета нуждающихся в жилье, если им предоставили земельный участок, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Учитывая особые заслуги ветеранов боевых действий, необходимость выполнения перед ними ранее взятых государством обязательств, законопроектом предлагается внести изменение в пункт 5 части 1 статьи 56 ЖК РФ, согласно которому ветераны боевых действий, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, не снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае предоставления им от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка (кроме садового земельного участка) для строительства жилого дома", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что по закону "О ветеранах" инвалиды боевых действий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, имеют право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций субъектам РФ. "Численность ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 года, но не обеспеченных жильем, по-прежнему достаточно высока и составляет на 1 января 2025 года порядка 2,5 тысяч человек. Ежегодно на обеспечение ветеранов боевых действий жильем выделяется определенный объем бюджетных ассигнований, что, как показывает практика, оказывается недостаточно", - сказано в пояснительной записке. Как отметил автор инициативы, "то, что ветераны боевых действий в течение 20 лет не смогли самостоятельно улучшить свои жилищные условия, свидетельствует о низких доходах данных граждан". Он добавил, что одной из форм поддержки указанной категории граждан в ряде регионов может являться предоставление им в установленном порядке земельного участка (кроме садового земельного участка) для строительства жилого дома. "При этом, согласно пункту 5 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, такие граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Исключение составляют граждане, имеющих трех и более детей, которые в случае предоставления им от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий не снимаются", - уточняется в документе. По словам автора законопроекта, нужно учесть, что само по себе предоставление гражданам участка земли не тождественно улучшению жилищных условий. "Принятие законопроекта позволит решить вопрос улучшения жилищных условий путем не только предоставления им субъектом РФ земельного участка, но и строительства или приобретения на нем жилого помещения за счет предусмотренной ФЗ "О ветеранах" единовременной денежной выплаты", - заключил автор инициативы.

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009243287.html

https://ria.ru/20250402/kredity-2008794787.html

https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html

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общество, жилье, россия, ярослав нилов, госдума рф