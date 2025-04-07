https://ria.ru/20250407/germaniya-2009888103.html

В ОП объяснили запрет ФРГ на участие России в праздновании 80-летия Победы

В ОП объяснили запрет ФРГ на участие России в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 07.04.2025

В ОП объяснили запрет ФРГ на участие России в праздновании 80-летия Победы

Решение МИД Германии о выдворении представителей России и Белоруссии с мероприятий, посвященных празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:01:00+03:00

2025-04-07T19:01:00+03:00

2025-04-07T19:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

германия

белоруссия

елена малышева

мария захарова

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Решение МИД Германии о выдворении представителей России и Белоруссии с мероприятий, посвященных празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны, объясняется страхом, заявила РИА Новости руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева. Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выдворение "идейными наследниками и прямыми потомками гитлеровских палачей" представителей РФ и Белоруссии с мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы, выглядит вопиющим оскорблением. "Такое заявление (немецкого внешнеполитического ведомства - ред.) я бы объяснила страхом. То, что это страх, подтверждением является использование исключительно административных методов. И такие административные методы на самом деле не могут нарушить и заглушить историческую память", - сказала Малышева. Руководитель НЦИП подчеркнула, что представители цивилизованного экспертного сообщества прекрасно понимают, что именно Красная Армия играла определяющую роль в победе над нацизмом. "Говоря о правде, исторической правде, ее боязнь связана, безусловно, с тем, что следующий шаг - это необходимость признания приоритета России как той мировой державы, которая имела самое определяющее значение в развитии послевоенного мира... признать величие (России - ред.), по сути, величие в политическом плане, понимая, что это страна, которая в мировом процессе играет одну из ведущих ролей", - отметила Малышева. В 2025 году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 27 января. В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента России об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упоминается в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о России. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика некоторых стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.

https://ria.ru/20250405/zakharova-2009487796.html

https://ria.ru/20250405/senator-2009457321.html

https://ria.ru/20250404/frg-2009430540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, белоруссия, елена малышева, мария захарова, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне