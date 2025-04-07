https://ria.ru/20250407/germaniya-2009777757.html

Мерц призвал восстановить международную конкурентоспособность Германии

Мерц призвал восстановить международную конкурентоспособность Германии - РИА Новости, 07.04.2025

Мерц призвал восстановить международную конкурентоспособность Германии

Лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:26:00+03:00

2025-04-07T12:26:00+03:00

2025-04-07T12:26:00+03:00

германия

сша

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер республики Фридрих Мерц заявил в комментарии агентству Reuters, что проблема скорейшего восстановления международной финансовой конкурентоспособности страны на повестке дня, и она должна стать центром коалиционных переговоров. "Ситуация на международных рынках акций и облигаций напряженная и находится под угрозой дальнейшего ухудшения. Поэтому сейчас для Германии как никогда крайне необходимо восстановить свою международную конкурентоспособность как можно скорее. Эта проблема должна сейчас находится в центре коалиционных переговоров", - заявил Мерц.После февральских выборов в бундестаг ХДС/ХСС и социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца начали переговоры о формировании правящей коалиции. Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается по всему миру на опасениях за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп неделе подписал указ о введении "взаимных" новых и высоких пошлин на импорт из широкого круга других стран.

https://ria.ru/20250324/germaniya-2006835630.html

https://ria.ru/20250316/merts-2005355030.html

германия

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германия, сша, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, хдс/хсс, в мире