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Мерц призвал восстановить международную конкурентоспособность Германии - РИА Новости, 07.04.2025
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12:26 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/germaniya-2009777757.html
Мерц призвал восстановить международную конкурентоспособность Германии
Мерц призвал восстановить международную конкурентоспособность Германии - РИА Новости, 07.04.2025
Мерц призвал восстановить международную конкурентоспособность Германии
Лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:26:00+03:00
2025-04-07T12:26:00+03:00
германия
сша
фридрих мерц
олаф шольц
дональд трамп
хдс/хсс
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер республики Фридрих Мерц заявил в комментарии агентству Reuters, что проблема скорейшего восстановления международной финансовой конкурентоспособности страны на повестке дня, и она должна стать центром коалиционных переговоров. &quot;Ситуация на международных рынках акций и облигаций напряженная и находится под угрозой дальнейшего ухудшения. Поэтому сейчас для Германии как никогда крайне необходимо восстановить свою международную конкурентоспособность как можно скорее. Эта проблема должна сейчас находится в центре коалиционных переговоров&quot;, - заявил Мерц.После февральских выборов в бундестаг ХДС/ХСС и социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца начали переговоры о формировании правящей коалиции. Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается по всему миру на опасениях за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп неделе подписал указ о введении "взаимных" новых и высоких пошлин на импорт из широкого круга других стран.
https://ria.ru/20250324/germaniya-2006835630.html
https://ria.ru/20250316/merts-2005355030.html
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германия, сша, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, хдс/хсс, в мире
Германия, США, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, В мире
Мерц призвал восстановить международную конкурентоспособность Германии

Лидер ХДС/ХСС Мерц: Германия должна восстановить мировую конкурентоспособность

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер республики Фридрих Мерц заявил в комментарии агентству Reuters, что проблема скорейшего восстановления международной финансовой конкурентоспособности страны на повестке дня, и она должна стать центром коалиционных переговоров.
«

"Ситуация на международных рынках акций и облигаций напряженная и находится под угрозой дальнейшего ухудшения. Поэтому сейчас для Германии как никогда крайне необходимо восстановить свою международную конкурентоспособность как можно скорее. Эта проблема должна сейчас находится в центре коалиционных переговоров", - заявил Мерц.

Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Мерц намерен возродить германскую военную машину, заявил Пушков
24 марта, 00:18
После февральских выборов в бундестаг ХДС/ХСС и социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца начали переговоры о формировании правящей коалиции.
Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается по всему миру на опасениях за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп неделе подписал указ о введении "взаимных" новых и высоких пошлин на импорт из широкого круга других стран.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии
16 марта, 18:23
 
ГерманияСШАФридрих МерцОлаф ШольцДональд ТрампХДС/ХССВ мире
 
 
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