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В Германию не пустили фургон с животными из Нидерландов - РИА Новости, 07.04.2025
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21:15 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/germanija-2009907877.html
В Германию не пустили фургон с животными из Нидерландов
В Германию не пустили фургон с животными из Нидерландов - РИА Новости, 07.04.2025
В Германию не пустили фургон с животными из Нидерландов
Полиция Германии не пустила пытавшийся въехать из Нидерландов фургон с двумя зебрами, шестью обезьянами, антилопой, лебедем, хищной птицей канюком и дикой... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:15:00+03:00
2025-04-07T21:15:00+03:00
авто
германия
нидерланды
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Полиция Германии не пустила пытавшийся въехать из Нидерландов фургон с двумя зебрами, шестью обезьянами, антилопой, лебедем, хищной птицей канюком и дикой кошкой сервалом, сообщил таблоид Bild. "Сотрудники полиции остановили автомобиль в пятницу на второстепенной дороге недалеко от города Бунде (Нижняя Саксония) в рамках усиленного пограничного контроля... Внутри автомобиля: две зебры, шесть обезьян, антилопа, канюк, лебедь и сервал - дикая африканская кошка со внушительными ушами", - пишет Bild. Сообщается, что всех необходимых документов на животных у перевозивших не было. Также животные не были надежно закреплены в фургоне. В итоге правоохранители не пустили фургон с польскими номерами в Германию. Уточняется, что животных забрала полиция Нидерландов, которая доставила их в специализированный центр.
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нидерланды
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авто, германия, нидерланды, нижняя саксония
Авто, Германия, Нидерланды, Нижняя Саксония
В Германию не пустили фургон с животными из Нидерландов

Полиция не пустила в ФРГ фургон с 2 зебрами, обезьянами, антилопой и лебедем

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Полиция Германии не пустила пытавшийся въехать из Нидерландов фургон с двумя зебрами, шестью обезьянами, антилопой, лебедем, хищной птицей канюком и дикой кошкой сервалом, сообщил таблоид Bild.
«
"Сотрудники полиции остановили автомобиль в пятницу на второстепенной дороге недалеко от города Бунде (Нижняя Саксония) в рамках усиленного пограничного контроля... Внутри автомобиля: две зебры, шесть обезьян, антилопа, канюк, лебедь и сервал - дикая африканская кошка со внушительными ушами", - пишет Bild.
Сообщается, что всех необходимых документов на животных у перевозивших не было. Также животные не были надежно закреплены в фургоне. В итоге правоохранители не пустили фургон с польскими номерами в Германию.
Уточняется, что животных забрала полиция Нидерландов, которая доставила их в специализированный центр.
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