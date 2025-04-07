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В Германию не пустили фургон с животными из Нидерландов
В Германию не пустили фургон с животными из Нидерландов - РИА Новости, 07.04.2025
В Германию не пустили фургон с животными из Нидерландов
Полиция Германии не пустила пытавшийся въехать из Нидерландов фургон с двумя зебрами, шестью обезьянами, антилопой, лебедем, хищной птицей канюком и дикой... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:15:00+03:00
2025-04-07T21:15:00+03:00
2025-04-07T21:15:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Полиция Германии не пустила пытавшийся въехать из Нидерландов фургон с двумя зебрами, шестью обезьянами, антилопой, лебедем, хищной птицей канюком и дикой кошкой сервалом, сообщил таблоид Bild. "Сотрудники полиции остановили автомобиль в пятницу на второстепенной дороге недалеко от города Бунде (Нижняя Саксония) в рамках усиленного пограничного контроля... Внутри автомобиля: две зебры, шесть обезьян, антилопа, канюк, лебедь и сервал - дикая африканская кошка со внушительными ушами", - пишет Bild. Сообщается, что всех необходимых документов на животных у перевозивших не было. Также животные не были надежно закреплены в фургоне. В итоге правоохранители не пустили фургон с польскими номерами в Германию. Уточняется, что животных забрала полиция Нидерландов, которая доставила их в специализированный центр.
https://ria.ru/20250205/tyulen-1997489810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, германия, нидерланды, нижняя саксония
Авто, Германия, Нидерланды, Нижняя Саксония
В Германию не пустили фургон с животными из Нидерландов
Полиция не пустила в ФРГ фургон с 2 зебрами, обезьянами, антилопой и лебедем