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Немецкая разведка отрицает причастность России к теракту в Мангейме - РИА Новости, 07.04.2025
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19:03 07.04.2025 (обновлено: 19:07 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/germanija-2009888643.html
Немецкая разведка отрицает причастность России к теракту в Мангейме
Немецкая разведка отрицает причастность России к теракту в Мангейме - РИА Новости, 07.04.2025
Немецкая разведка отрицает причастность России к теракту в Мангейме
Недавний сюжет немецкого телеканала ZDF о возможной связи Российской Федерации с терактом в городе Мангейм основывается на недостоверной информации из поисковой РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:03:00+03:00
2025-04-07T19:07:00+03:00
в мире
россия
мангейм
германия
федеральная разведывательная служба германии
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БЕРЛИН 7 апр – РИА Новости. Недавний сюжет немецкого телеканала ZDF о возможной связи Российской Федерации с терактом в городе Мангейм основывается на недостоверной информации из поисковой системы Google, привязка к РФ является мнимой, заявил представитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) агентству Рейтер. Ранее телеканал ZDF выпустил сюжет, в котором на основании данных Google trends утверждалось, что РФ якобы может иметь отношение к теракту в Мангейме, в ходе которого афганец в мае прошлого года напал с ножом на полицейских и прохожих. В качестве доказательств в сюжете приводятся такие запросы в поисковой системе с территории РФ, как "террористический акт в Мангейме" и имя одного из пострадавших в результате теракта – праворадикального критика "исламизации" Германии Михаэля Штюрценбергера. Утверждается, что данные запросы были сделаны за несколько дней до теракта. "Результаты из Google trends не подходят для представленных методов анализа и оценки и не могут использоваться в качестве достоверных данных", - заявил агентству представитель службы внешней разведки Германии. Также он сообщил, что BND в целом ставит под сомнение "расследование" телеканала, так как результаты анализа трендов не основываются на фактическом количестве запросов, сделанных в выбранном регионе и за выбранный период времени, а представляют собой выборочные данные и рассчитанные на их основе вероятности. "При этом не обязательно анализируются точные термины, но и корни слов или отдельные слова из запроса", - пояснил представитель разведслужбы. По его словам, из-за алгоритмов, которые не предназначены для такого типа использования, при анализе трендов со слишком малым объёмом поисковых запросов возникают так называемые "артефакты". Кроме того, Google Trends не учитывает использования некоторых VPN-сервисов. "Мнимая корреляция между этими артефактами и связью с Россией, тем самым, может быть воспроизведена и для множества других стран, что делает привязку к России маловероятной", - добавил он. Тридцать первого мая прошлого года в немецком Мангейме афганец Сулейман Атаи, прибывший в страну ещё 11 лет назад, напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, позже от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция. После данного инцидента в немецком обществе разгорелся спор о депортации ряда граждан других стран, замеченных в экстремизме.
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в мире, россия, мангейм, германия, федеральная разведывательная служба германии
В мире, Россия, Мангейм, Германия, Федеральная разведывательная служба Германии
Немецкая разведка отрицает причастность России к теракту в Мангейме

BND: фейки о причастности РФ к теракту в Мангейме основаны на ложной информации

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН 7 апр – РИА Новости. Недавний сюжет немецкого телеканала ZDF о возможной связи Российской Федерации с терактом в городе Мангейм основывается на недостоверной информации из поисковой системы Google, привязка к РФ является мнимой, заявил представитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) агентству Рейтер.
Ранее телеканал ZDF выпустил сюжет, в котором на основании данных Google trends утверждалось, что РФ якобы может иметь отношение к теракту в Мангейме, в ходе которого афганец в мае прошлого года напал с ножом на полицейских и прохожих. В качестве доказательств в сюжете приводятся такие запросы в поисковой системе с территории РФ, как "террористический акт в Мангейме" и имя одного из пострадавших в результате теракта – праворадикального критика "исламизации" Германии Михаэля Штюрценбергера. Утверждается, что данные запросы были сделаны за несколько дней до теракта.
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"Результаты из Google trends не подходят для представленных методов анализа и оценки и не могут использоваться в качестве достоверных данных", - заявил агентству представитель службы внешней разведки Германии.
Также он сообщил, что BND в целом ставит под сомнение "расследование" телеканала, так как результаты анализа трендов не основываются на фактическом количестве запросов, сделанных в выбранном регионе и за выбранный период времени, а представляют собой выборочные данные и рассчитанные на их основе вероятности.
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"При этом не обязательно анализируются точные термины, но и корни слов или отдельные слова из запроса", - пояснил представитель разведслужбы.
По его словам, из-за алгоритмов, которые не предназначены для такого типа использования, при анализе трендов со слишком малым объёмом поисковых запросов возникают так называемые "артефакты". Кроме того, Google Trends не учитывает использования некоторых VPN-сервисов.
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"Мнимая корреляция между этими артефактами и связью с Россией, тем самым, может быть воспроизведена и для множества других стран, что делает привязку к России маловероятной", - добавил он.
Тридцать первого мая прошлого года в немецком Мангейме афганец Сулейман Атаи, прибывший в страну ещё 11 лет назад, напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, позже от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.
После данного инцидента в немецком обществе разгорелся спор о депортации ряда граждан других стран, замеченных в экстремизме.
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