https://ria.ru/20250407/germanija-2009812599.html
Глава немецкой партии ССВ осудила идею МВД ФРГ готовить школьников к войне
Глава немецкой партии ССВ осудила идею МВД ФРГ готовить школьников к войне - РИА Новости, 07.04.2025
Глава немецкой партии ССВ осудила идею МВД ФРГ готовить школьников к войне
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в сообщении в соцсети X раскритиковала идею МВД Германии готовить... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:58:00+03:00
2025-04-07T14:58:00+03:00
2025-04-07T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в сообщении в соцсети X раскритиковала идею МВД Германии готовить школьников к возможной войне и чрезвычайным ситуациям. Ранее газета Handelsblatt сообщила, что министерство внутренних дел Германии в связи с "положением дел в области политики безопасности" выступило за подготовку школьников на случай войны или иных кризисных ситуаций. Кроме того, в министерстве заявили, что гражданам следует иметь дома запасы для реагирования на различные чрезвычайные ситуации. "Мания готовности к войне не знает границ: теперь даже дети в школах должны готовиться к войне и быть подготовлены к "чрезвычайным ситуациям". Безумие! Как насчет того, чтобы вместо этого при помощи дипломатии и политики разрядки по возможности избегать "кризисов, связанных с войной"?" - написала политик в соцсети X. В марте Еврокомиссия опубликовала у себя на сайте документ со стратегиями подготовки стран ЕС к потенциальным угрозам. В частности, одной из рекомендацией была подготовка гражданами набора "необходимых запасов", которых хватит на 72 часа.
https://ria.ru/20250407/germaniya-2009727820.html
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в мире, сара вагенкнехт, мвд германии, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Сара Вагенкнехт, МВД Германии, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава немецкой партии ССВ осудила идею МВД ФРГ готовить школьников к войне
Вагенкнехт осудила идею МВД Германии готовить школьников к возможной войне