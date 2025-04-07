https://ria.ru/20250407/genshtab-2009801933.html

Генштаб ВСУ не поддержал проект о демобилизации, пишут СМИ

Генштаб ВСУ не поддержал проект о демобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025

Генштаб ВСУ не поддержал проект о демобилизации, пишут СМИ

Генштаб ВСУ не поддержал подготовленный министерством обороны законопроект о демобилизации из-за того, что это приведет к увольнению более 100 тысяч... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:14:00+03:00

2025-04-07T14:14:00+03:00

2025-04-07T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Генштаб ВСУ не поддержал подготовленный министерством обороны законопроект о демобилизации из-за того, что это приведет к увольнению более 100 тысяч военнослужащих, сообщает издание "Украинская правда". Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк 17 января заявлял, что проект закона о сроках службы в ВСУ и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте. "Представители министерства обороны подготовили законопроект о демобилизации. Однако генеральный штаб ВСУ не поддерживает документ, ведь его принятие и реализация приведет к одномоментному увольнению со службы более сотни тысяч опытных военных", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды". Издание приводит ответ минобороны на свой запрос, отправленный в конце января. В нем говорится, что в случае принятия разработанного законопроекта, из ВСУ будут уволены сразу 108 тысяч человек, в том числе 14 тысяч офицеров. "Члены комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки также попросили министерство проинформировать, как идет подготовка документа. От источников в парламенте "Украинская правда" получила ответ минобороны. Ситуация не изменилась - проект готов, но генштаб против", - пишет издание. В декабре 2024 года издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре. Депутат Верховной рады Александр Федиенко 14 декабря сообщал, что минобороны Украины разработало три варианта законопроекта о демобилизации, но в них отсутствует сам термин "демобилизация", есть только ротация и отправка военнослужащих на лечение. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992871817.html

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009791255.html

https://ria.ru/20250113/rada-1993464928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины