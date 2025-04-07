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В образовательные программы могут включить материалы о геноциде народа СССР - РИА Новости, 07.04.2025
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12:37 07.04.2025 (обновлено: 12:42 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/gd-2009780262.html
В образовательные программы могут включить материалы о геноциде народа СССР
В образовательные программы могут включить материалы о геноциде народа СССР - РИА Новости, 07.04.2025
В образовательные программы могут включить материалы о геноциде народа СССР
Депутаты ГД предлагают включить материалы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны в общеобразовательные программы, рассказала РИА... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:37:00+03:00
2025-04-07T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты ГД предлагают включить материалы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны в общеобразовательные программы, рассказала РИА Новости пресс-служба инициатора законопроекта, депутата ГД Ольги Занко. Дума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Согласно поправкам к проекту, в федеральные основные общеобразовательные программы предлагается включить материалы, посвященные геноциду советского народа, рассказали в пресс-службе. "Ко 2 чтению будут расширены формы увековечения памяти жертв геноцида. Согласно поправкам, в федеральные основные общеобразовательные программы, включая программы воспитания, а также в основные профессиональные образовательные программы будут включены материалы, посвященные геноциду советского народа. Это позволит сохранить историческую память и передать её будущим поколениям", — сообщили в пресс-службе Занко. В ней добавили, что ко второму чтению к формам увековечения памяти добавятся проведение научных исследований, распространение информации об их результатах, признание недопустимым публичного оправдания геноцида советского народа и нацисткой идеологии, осуществление мероприятий по противодействию их пропаганде, публикация в книжных изданиях информации о геноциде. "Крайне важно, чтобы тема геноцида советского народа нацистами стала частью образовательных программ на постоянной основе. Мы закрепляем это на уровне закона… Школы, колледжи и вузы должны воспитывать у детей и молодежи уважение к подвигу народа-победителя и неприятие любой формы геноцида и нацизма", – отметила Занко. Законопроект о геноциде советского народа Госдума может рассмотреть во втором чтении 8 апреля, сообщила Занко. Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла в первом чтении законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Проектом закона предлагается закрепить в законодательстве понятие геноцида советского народа. Согласно документу, им признаются действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в годы Великой Отечественной войны, путем убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения.
https://ria.ru/20241212/naryshkin-1988904406.html
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общество, германия, ссср, ольга занко, госдума рф
Общество, Германия, СССР, Ольга Занко, Госдума РФ
В образовательные программы могут включить материалы о геноциде народа СССР

Депутат Занко предложила изучать тему геноцида народа СССР в годы ВОВ в школах

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты ГД предлагают включить материалы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны в общеобразовательные программы, рассказала РИА Новости пресс-служба инициатора законопроекта, депутата ГД Ольги Занко.
Дума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Согласно поправкам к проекту, в федеральные основные общеобразовательные программы предлагается включить материалы, посвященные геноциду советского народа, рассказали в пресс-службе.
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"Ко 2 чтению будут расширены формы увековечения памяти жертв геноцида. Согласно поправкам, в федеральные основные общеобразовательные программы, включая программы воспитания, а также в основные профессиональные образовательные программы будут включены материалы, посвященные геноциду советского народа. Это позволит сохранить историческую память и передать её будущим поколениям", — сообщили в пресс-службе Занко.
В ней добавили, что ко второму чтению к формам увековечения памяти добавятся проведение научных исследований, распространение информации об их результатах, признание недопустимым публичного оправдания геноцида советского народа и нацисткой идеологии, осуществление мероприятий по противодействию их пропаганде, публикация в книжных изданиях информации о геноциде.
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"Крайне важно, чтобы тема геноцида советского народа нацистами стала частью образовательных программ на постоянной основе. Мы закрепляем это на уровне закона… Школы, колледжи и вузы должны воспитывать у детей и молодежи уважение к подвигу народа-победителя и неприятие любой формы геноцида и нацизма", – отметила Занко.
Законопроект о геноциде советского народа Госдума может рассмотреть во втором чтении 8 апреля, сообщила Занко.
Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла в первом чтении законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Проектом закона предлагается закрепить в законодательстве понятие геноцида советского народа. Согласно документу, им признаются действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в годы Великой Отечественной войны, путем убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения.
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