https://ria.ru/20250407/gd-2009780262.html
В образовательные программы могут включить материалы о геноциде народа СССР
В образовательные программы могут включить материалы о геноциде народа СССР - РИА Новости, 07.04.2025
В образовательные программы могут включить материалы о геноциде народа СССР
Депутаты ГД предлагают включить материалы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны в общеобразовательные программы, рассказала РИА... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:37:00+03:00
2025-04-07T12:37:00+03:00
2025-04-07T12:42:00+03:00
общество
германия
ссср
ольга занко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты ГД предлагают включить материалы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны в общеобразовательные программы, рассказала РИА Новости пресс-служба инициатора законопроекта, депутата ГД Ольги Занко. Дума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Согласно поправкам к проекту, в федеральные основные общеобразовательные программы предлагается включить материалы, посвященные геноциду советского народа, рассказали в пресс-службе. "Ко 2 чтению будут расширены формы увековечения памяти жертв геноцида. Согласно поправкам, в федеральные основные общеобразовательные программы, включая программы воспитания, а также в основные профессиональные образовательные программы будут включены материалы, посвященные геноциду советского народа. Это позволит сохранить историческую память и передать её будущим поколениям", — сообщили в пресс-службе Занко. В ней добавили, что ко второму чтению к формам увековечения памяти добавятся проведение научных исследований, распространение информации об их результатах, признание недопустимым публичного оправдания геноцида советского народа и нацисткой идеологии, осуществление мероприятий по противодействию их пропаганде, публикация в книжных изданиях информации о геноциде. "Крайне важно, чтобы тема геноцида советского народа нацистами стала частью образовательных программ на постоянной основе. Мы закрепляем это на уровне закона… Школы, колледжи и вузы должны воспитывать у детей и молодежи уважение к подвигу народа-победителя и неприятие любой формы геноцида и нацизма", – отметила Занко. Законопроект о геноциде советского народа Госдума может рассмотреть во втором чтении 8 апреля, сообщила Занко. Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла в первом чтении законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Проектом закона предлагается закрепить в законодательстве понятие геноцида советского народа. Согласно документу, им признаются действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в годы Великой Отечественной войны, путем убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения.
https://ria.ru/20241212/naryshkin-1988904406.html
https://ria.ru/20250330/lavrov-2008260018.html
https://ria.ru/20250207/genotsid-1998010086.html
германия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_add8ec8ccb3b06cedea3772f28a5c0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, германия, ссср, ольга занко, госдума рф
Общество, Германия, СССР, Ольга Занко, Госдума РФ
В образовательные программы могут включить материалы о геноциде народа СССР
Депутат Занко предложила изучать тему геноцида народа СССР в годы ВОВ в школах
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты ГД предлагают включить материалы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны в общеобразовательные программы, рассказала РИА Новости пресс-служба инициатора законопроекта, депутата ГД Ольги Занко.
Дума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Согласно поправкам к проекту, в федеральные основные общеобразовательные программы предлагается включить материалы, посвященные геноциду советского народа, рассказали в пресс-службе.
"Ко 2 чтению будут расширены формы увековечения памяти жертв геноцида. Согласно поправкам, в федеральные основные общеобразовательные программы, включая программы воспитания, а также в основные профессиональные образовательные программы будут включены материалы, посвященные геноциду советского народа. Это позволит сохранить историческую память и передать её будущим поколениям", — сообщили в пресс-службе Занко.
В ней добавили, что ко второму чтению к формам увековечения памяти добавятся проведение научных исследований, распространение информации об их результатах, признание недопустимым публичного оправдания геноцида советского народа и нацисткой идеологии, осуществление мероприятий по противодействию их пропаганде, публикация в книжных изданиях информации о геноциде.
"Крайне важно, чтобы тема геноцида советского народа нацистами стала частью образовательных программ на постоянной основе. Мы закрепляем это на уровне закона… Школы, колледжи и вузы должны воспитывать у детей и молодежи уважение к подвигу народа-победителя и неприятие любой формы геноцида и нацизма", – отметила Занко
.
Законопроект о геноциде советского народа Госдума
может рассмотреть во втором чтении 8 апреля, сообщила Занко.
Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла в первом чтении законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Проектом закона предлагается закрепить в законодательстве понятие геноцида советского народа. Согласно документу, им признаются действия нацистской Германии
и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР
в годы Великой Отечественной войны, путем убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения.