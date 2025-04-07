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МВД назвало причину ЧП с "Газелью", влетевшей в переход в Москве - РИА Новости, 07.04.2025
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09:46 07.04.2025 (обновлено: 10:31 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/gazel-2009748552.html
МВД назвало причину ЧП с "Газелью", влетевшей в переход в Москве
МВД назвало причину ЧП с "Газелью", влетевшей в переход в Москве - РИА Новости, 07.04.2025
МВД назвало причину ЧП с "Газелью", влетевшей в переход в Москве
Водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и влетел в подземный переход у метро "Парк Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:46:00+03:00
2025-04-07T10:31:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и влетел в подземный переход у метро "Парк Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Корреспондент агентства ранее с места событий передавал, что грузовая "Газель" влетела в подземный переход у метро "Парк Победы". Машина сильно повреждена. Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля, внутри зажат еще один человек, очевидцы пытались помочь ему выбраться. На работу станции инцидент не сказался. "Предварительно, ДТП без пострадавших, водитель не справился с управлением", - сказали в главке.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
МВД назвало причину ЧП с "Газелью", влетевшей в переход в Москве

МВД: водитель "Газели", влетевшей в переход в Москве, не справился с управлением

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГрузовая "Газель" въехала в подземный переход в метро "Парк Победы"
Грузовая Газель въехала в подземный переход в метро Парк Победы - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Грузовая "Газель" въехала в подземный переход в метро "Парк Победы"
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и влетел в подземный переход у метро "Парк Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Корреспондент агентства ранее с места событий передавал, что грузовая "Газель" влетела в подземный переход у метро "Парк Победы". Машина сильно повреждена. Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля, внутри зажат еще один человек, очевидцы пытались помочь ему выбраться. На работу станции инцидент не сказался.
"Предварительно, ДТП без пострадавших, водитель не справился с управлением", - сказали в главке.
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