https://ria.ru/20250407/gazel-2009748552.html

МВД назвало причину ЧП с "Газелью", влетевшей в переход в Москве

МВД назвало причину ЧП с "Газелью", влетевшей в переход в Москве - РИА Новости, 07.04.2025

МВД назвало причину ЧП с "Газелью", влетевшей в переход в Москве

Водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и влетел в подземный переход у метро "Парк Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:46:00+03:00

2025-04-07T09:46:00+03:00

2025-04-07T10:31:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009742836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61873f6c5effa6fccd19fd905ae3f95b.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и влетел в подземный переход у метро "Парк Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Корреспондент агентства ранее с места событий передавал, что грузовая "Газель" влетела в подземный переход у метро "Парк Победы". Машина сильно повреждена. Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля, внутри зажат еще один человек, очевидцы пытались помочь ему выбраться. На работу станции инцидент не сказался. "Предварительно, ДТП без пострадавших, водитель не справился с управлением", - сказали в главке.

https://ria.ru/20250407/altay-2009729928.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва