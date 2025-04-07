Израиль нанес удары по пусковым установкам ХАМАС
ЦАХАЛ нанесла удары по ракетным пусковым установкам ХАМАС в Газе
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по ракетным пусковым установкам в секторе Газа, из которых ранее были выпущены снаряды в сторону израильской территории.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся на пути в США, обсудил по телефону с министром обороны Исраэлем Кацем недавний ракетный обстрел из сектора Газа и распорядился дать жесткий ответ палестинским радикалам, сообщила канцелярия премьера.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по ракетным установкам в секторе Газа, из которых сегодня были выпущены снаряды в сторону израильской территории", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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