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Израиль нанес удары по пусковым установкам ХАМАС - РИА Новости, 07.04.2025
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00:00 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/gaza-2009713732.html
Израиль нанес удары по пусковым установкам ХАМАС
Израиль нанес удары по пусковым установкам ХАМАС - РИА Новости, 07.04.2025
Израиль нанес удары по пусковым установкам ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по ракетным пусковым установкам в секторе Газа, из которых ранее были выпущены снаряды в сторону... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T00:00:00+03:00
2025-04-07T00:00:00+03:00
в мире
израиль
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сша
биньямин нетаньяху
исраэль кац
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по ракетным пусковым установкам в секторе Газа, из которых ранее были выпущены снаряды в сторону израильской территории. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся на пути в США, обсудил по телефону с министром обороны Исраэлем Кацем недавний ракетный обстрел из сектора Газа и распорядился дать жесткий ответ палестинским радикалам, сообщила канцелярия премьера. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по ракетным установкам в секторе Газа, из которых сегодня были выпущены снаряды в сторону израильской территории", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250406/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ашдод, сша, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Ашдод, США, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Израиль нанес удары по пусковым установкам ХАМАС

ЦАХАЛ нанесла удары по ракетным пусковым установкам ХАМАС в Газе

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по ракетным пусковым установкам в секторе Газа, из которых ранее были выпущены снаряды в сторону израильской территории.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее заявили, что обстреляли ракетами израильский город Ашдод. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся на пути в США, обсудил по телефону с министром обороны Исраэлем Кацем недавний ракетный обстрел из сектора Газа и распорядился дать жесткий ответ палестинским радикалам, сообщила канцелярия премьера.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по ракетным установкам в секторе Газа, из которых сегодня были выпущены снаряды в сторону израильской территории", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ
Вчера, 23:36
 
В миреИзраильАшдодСШАБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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