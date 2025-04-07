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Александр Ганевич: размещение в Белоруссии ядерного оружия оправдано

Александр Ганевич: размещение в Белоруссии ядерного оружия оправдано - РИА Новости, 07.04.2025

Александр Ганевич: размещение в Белоруссии ядерного оружия оправдано

Несмотря на заявленный нейтралитет, Швейцария возобновила действие всех санкций ЕС против Белоруссии и поставила на паузу двусторонние отношения с Минском. Об... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:00:00+03:00

2025-04-07T09:00:00+03:00

2025-04-07T09:29:00+03:00

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Несмотря на заявленный нейтралитет, Швейцария возобновила действие всех санкций ЕС против Белоруссии и поставила на паузу двусторонние отношения с Минском. Об отношениях между Швейцарией и Белоруссией, а также об урегулировании конфликта на Украине, в интервью РИА Новости рассказал посол страны в Швейцарии Александр Ганевич. Беседовал Юрий Апрелефф.– Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения между Швейцарией и Белоруссией?– Мы продолжаем вести непростой диалог с властями Швейцарии. Действует не только посольство Белоруссии в Берне, но и швейцарская дипмиссия в Минске. Однако интенсивность и уровень официальных контактов в последние годы, к сожалению, существенно снизились. Отдельные направления белорусско-швейцарского двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе фактически поставлены на паузу. Естественно, это произошло не по инициативе белорусской стороны.В этой связи хочу отметить, что для многих, наверное, стали неожиданностью то рвение и та педантичность, с которыми Швейцария имплементирует и соблюдает практически все антибелорусские и антироссийские санкции коллективного Запада.Со своей стороны Белоруссия не заинтересована в долгосрочной заморозке белорусско-швейцарских отношений. И мы призываем наших контрагентов не гнаться за политической конъюнктурой, отказаться от бездумного копирования санкций ЕС с прицелом, прежде всего, на долгосрочные перспективы сотрудничества. Такой подход мог бы стать первым шагом в направлении активизации двустороннего диалога. Актуальная международная ситуация развивается настолько динамично и порой непредсказуемо, что мы должны быть готовы к перезагрузке отношений, чтобы не сожалеть об упущенном времени и возможностях.Исходим из того, что здравый смысл в конечном итоге возьмет вверх. Уверен, что возникшая в Евросоюзе и подхваченная Швейцарией эйфория по поводу возможности нанесения некоего неприемлемого экономического ущерба Союзному государству Белоруссии и России неизбежно сменится отрезвлением и пониманием необходимости возврата к приемлемому уровню сотрудничества.Пока же видим свою основную задачу в сохранении и развитии тех наработок между Белоруссией и Швейцарией, которые в меньшей степени затронуты санкционными ограничениями. Содействуем развитию сохраняющихся и установлению новых бизнес-связей, сотрудничества в области медицины и культуры, человеческих контактов между народами двух стран.– Несколько швейцарских политиков посетили Белоруссию в качестве наблюдателей на президентских выборах. Следует ли рассматривать это как признак того, что отношения могут улучшиться? Почему, на ваш взгляд, швейцарские СМИ так резко отреагировали на эту информацию?– Да, действительно, Центральной избирательной комиссией Республики Беларусь в качестве иностранных наблюдателей за президентскими выборами в нашей стране в личном качестве были аккредитованы несколько граждан Швейцарии, включая депутатов кантональных парламентов. Речь не шла об официальной делегации, централизованно направленной в Белоруссию швейцарскими властями. Поэтому говорить в этой связи о признаках потепления в двусторонних отношениях несколько преждевременно.В то же время для самих швейцарских наблюдателей этот визит стал прекрасной возможностью составить собственное непредвзятое мнение о ситуации в Белоруссии, пообщаться с простыми гражданами, посмотреть отдельные достопримечательности, познакомиться с белорусской кухней и традициями. Их позитивные отзывы о спокойной, современной, ухоженной и развивающейся несмотря на давление извне Белоруссии подействовали как красная тряпка на представителей мейнстримных швейцарских медиа. Поэтому они и обрушились с абсолютно надуманной критикой на своих соотечественников.Мы признательны и отдаем должное наблюдателям из Швейцарии за их последовательную позицию и объективный, свежий взгляд на Белоруссию: нужно было иметь определенное мужество, чтобы не дрогнуть под напором развязанной против них медийной кампании.Для нас эта шумиха в прессе была во многом ожидаемой. Почему? Да потому, что западные политики и СМИ после развала СССР в какой-то момент уверовали в собственную непогрешимость и стали с невиданным ранее апломбом и надменностью учить жизни другие государства и народы. Характерно, что так называемая независимая пресса с годами стали крайне нетерпимо, а порой и агрессивно, относиться к любой альтернативной информации, которая не вписывается в заданные нарративы, которая разрывает их шаблоны и опровергает тот поток лжи, который годами методично изливался на страны постсоветского пространства. И Белоруссия в этом плане не исключение, а скорее, наоборот, удобная мишень. Наша неготовность плясать под дудку Запада и самое тесное сотрудничество с Россией всегда служили дополнительным раздражителем для "независимых" СМИ западнее Буга.Рецепт противодействия фейкам, избитым газетным штампам и клише предельно прост – мы принимаем ассиметричные меры, повышаем открытость и доступность нашей страны, расширяем перечень государств, граждане которых могут посетить Белоруссию в рамках безвизового режима. С марта 2025 года для зарубежных гостей имеется также возможность оформить электронную белорусскую визу. Поэтому милости просим, Белоруссия всегда открыта для тех, кто хочет приехать к нам с добрыми намерениями.– Видите ли вы разницу между политикой Швейцарии и политикой других стран НАТО в отношении Белоруссии? Считаете ли вы Швейцарию по-прежнему нейтральной страной?– Невзирая на сложности двустороннего диалога со швейцарскими коллегами, о которых я упоминал выше, и зачастую диаметрально противоположные позиции сторон по ряду вопросов, следует отдать должное профессионализму швейцарских дипломатов, их сдержанной и уважительной манере общения. В отличие от многих других стран, Швейцария занимает более взвешенную и прагматичную позицию по Белоруссии, благодаря чему мы сохраняем каналы для двустороннего диалога, который позволяет лучше понимать нюансировку подходов противоположной стороны.Другой вопрос, насколько нынешние швейцарские власти воспринимают нашу аргументацию и озабоченности, насколько они готовы учитывать их в выстраивании двусторонних отношений.Я не вправе давать какие-то советы относительно внешнеполитического курса Швейцарии. Однако сложно не заметить все больший дрейф конфедерации в направлении, ставящем под вопрос ее реальный, а не формальный нейтралитет.В случае с присоединением к экономическим санкциям, заморозкой иностранных финансовых активов швейцарская сторона в последние годы прибегает к весьма узкой трактовке понятия собственного нейтралитета. Это тонкая грань во внешней политике, за которой, как мне кажется, Швейцария может окончательно утратить свой уникальный статус "честного брокера" в посреднических вопросах на международной арене.Показательно, что в швейцарском обществе не утихают дискуссии относительно современного толкования нейтралитета страны, а действующее правительство не поддерживает инициативу по проведению общенационального референдума по данному вопросу.– Против Белоруссии введено несколько пакетов европейских санкций. Нужно ли сохранять диалог с Европой на этом фоне, не дожидаясь нормализации отношений? Есть ли сегодня такой диалог, по каким темам и на каком уровне?– Диалог предполагает взаимоуважительный обмен аргументами, умение слушать и слышать, возможность убедить в чем-то своих контрагентов. Если рассматривать ситуацию под таким углом зрения, то на данном этапе профессионального диалога с Евросоюзом не получается. На сегодняшний день наши позиции весьма далеки от сближения.При этом общение Минска с Брюсселем не прекращалось даже в самое сложные периоды отношений, продолжается оно и сегодня. Так сложилось, что Евросоюз является нашим естественным соседом. А географических соседей, как известно, не выбирают. Мы по-прежнему торгуем с ЕС и заинтересованы в том, чтобы ситуация у наших европейских соседей была стабильной и предсказуемой.Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что для построения поистине жизнеспособного многополярного мира необходимо наличие несколько опорных точек, одной из которых мог бы стать и Евросоюз. Однако этот громоздкий "корабль" под названием ЕС, откровенно говоря, настолько неповоротлив, что сегодня уже не всегда успевает за развитием событий в мире и регионе.Безусловно, альтернативное мнение в ЕС сегодня присутствует, в различных европейских странах есть политики и эксперты, которые предлагают разумные и очевидные вещи. Несмотря на то, что такие голоса "здравого смысла" пока еще в меньшинстве, мы надеемся, что понимание необходимости коренных перемен в политике ЕС, включая санкционную политику, будет только нарастать и достигнет критической массы, способной внести позитивные коррективы в подходы.– Получили ли вы какие-либо объяснения от МИД Швейцарии по поводу решения не приглашать Белорусссию на конференцию в Бюргенштоке в июне 2024 года?– Проведение так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии без участия ключевого игрока – России – выглядело весьма странным подходом к урегулированию. Организаторы конференции, по всей видимости, изначально преследовали цели, которые имели мало общего с поиском реальных путей разрешения конфликта в Украине. По факту это мероприятие превратилось в некий междусобойчик единомышленников, присутствие на котором России и страны-соседки Белоруссии, имеющей общую границу с Украиной протяженностью около 1200 километров, не вписывалось в заданную тональность и формат встречи.В белорусской дипломатии сохранись такие понятия как такт и этика. Если Швейцария не направила нам приглашение, значит у нее были на то собственные резоны, либо на организаторов саммита оказывалось определенное давление извне. Поэтому мы не обращались к властям страны пребывания по этому поводу за какими-то дополнительными разъяснениями.Белорусская сторона неоднократно и на различных уровнях заявляла, что любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без России и Белоруссии абсолютно бесперспективны. Попытки дискриминации и исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам – это путь в никуда.– Белоруссия всегда высказывала готовность предоставить площадку для урегулирования конфликта на Украине. Предлагает ли Минск свои посреднические услуги на фоне активизации диалога по линии Россия-США?– Что важно. Конфликт происходит у наших границ, поэтому, конечно, мы также погружены в происходящие там процессы. В некоторые из них мы вовлечены непосредственно, как, например, вопросы организации обмена пленными, которые происходят в том числе и на белорусской территории. Кроме этого, многие игроки открыто или в закрытом формате обращаются за нашим экспертным мнением, которым мы, конечно же, делимся.Белоруссия еще с 2014 года регулярно предпринимала конкретные миротворческие шаги для прекращения конфликта в Украине. Именно Минские соглашения в критический момент остановили эскалацию ситуации. Президент нашей страны предложил Минск в качестве площадки для работы трехсторонней контактной группы. Белоруссия готова была направить своих пограничников, чтобы развести конфликтующие стороны в Донбассе. И, кто знает, если бы не позиция украинской стороны о категорическом неприятии этого предложения, то, возможно, история могла бы развиваться по иному сценарию.После начала активной фазы боевых действий в феврале 2022 года благодаря Главе нашего государства удалось организовать три раунда российско-украинских переговоров на территории Белоруссии. К сожалению, под давлением Запада этот диалог был сорван, хотя стороны уже вышли на определенные договоренности.Для нас очевидно, что данный конфликт необходимо решать как можно скорее. Поэтому Белоруссия последовательно выступала и продолжает выступать за продолжение переговорного процесса и прекращение кровопролития.Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто разделяют наше стремление сохранить жизни людей. И, конечно, попытки заниматься вопросами мирного урегулирования и безопасности в нашем регионе без России и Белоруссии являются очередной утопией. Чем раньше это поймут – тем быстрее будет прогресс.– ЦЕРН прекратил отношения с учеными, связанными с белорусскими университетами. На скольких ученых это повлияло? Как вы анализируете это решение?– У нас нет конкретной статистики по ученым из Белоруссии, которые работали в рамках данного проекта. Однако сам подход к белорусским и российским исследователям укладывается в канву западной "культуры отмены" в спорте, сфере культуры и других областях, и красноречиво характеризует наших так называемых партнеров.– Работаете ли вы со своими собеседниками в МИД Швейцарии над будущим председательством Берна в ОБСЕ? Каковы ваши ожидания по этому поводу?– Безусловно, белорусская сторона планирует плотно взаимодействовать со швейцарскими коллегами на этом треке.Приоритеты председательства Швейцарии пока не обнародованы официально. В то же время очевидно, что проблематика безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ будет являться центральной темой и основным вызовом как для страны-председателя, так и для организации в целом.В нынешней накаленной обстановке в ОБСЕ швейцарским дипломатам придется проявить свои лучшие умения и навыки, чтобы, как минимум, реанимировать атмосферу доверия, взаимоуважительного и предметного диалога на площадке организации, и уж тем более, чтобы добиться каких-либо прорывных решений в период председательства Швейцарии.– Белоруссия и Россия продвигают идею Евразийской хартии многообразия в XXI веке. Видите ли вы интерес в Европе к идее заключения такого документа?– Как известно, идея разработки Евразийской Хартии многообразия и многополярности в XXI веке была предложена Республикой Беларусь на I Минской международной конференции по евразийской безопасности, состоявшейся в октябре 2023 года. В ходе аналогичной конференции, прошедшей в Минске в прошлом году, предметное обсуждение темы хартии в формате мозгового штурма продемонстрировало растущий интерес к данной идее.В результате по итогам дискуссии родилось совместное видение двух стран – Белоруссии и России – как основа для последующей работы над текстом хартии в рамках межправительственного процесса. Это видение было представлено министрами иностранных дел Белоруссии и России в ходе встречи в ноябре 2024 года.По нашему мнению, ценность хартии заключается, прежде всего, в ее неконфронтационном характере. Инициатива не направлена против какой-либо страны или группы стран и предполагает налаживание диалога со всеми потенциальными участниками, включая европейские государства. Основная цель хартии состоит в поддержке глобальных процессов укрепления многополярности.В нашем представлении такой документ должен стать результатом переговоров заинтересованных евразийских государств. Исходим из того, что процесс открыт для всех стран на Большом евразийском пространстве и в последующем к нему смогут присоединиться другие государства – единомышленники, представляющие иные континенты. Со стороны европейских государств в настоящее время мы наблюдаем лишь "настороженную" заинтересованность. К сожалению, на данном этапе вместо курса на кооперацию Евросоюз избрал путь дальнейшей милитаризации. В этом контексте резонны озабоченности белорусской стороны наращиваем военных контингентов, дополнительных сил и средств по периметру белорусской границы, намерением наших стран-соседей выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. В такой ситуации руководством Белоруссии было принято абсолютно оправданное решение о создании дополнительных элементом сдерживания в виде размещения на территории республики тактического ядерного оружия и современных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет российского производства.

https://ria.ru/20250405/posol-2009476625.html

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https://ria.ru/20250403/ucheniya-2009162509.html

https://ria.ru/20250325/belorussija-2007159431.html

https://ria.ru/20250401/lukashenko-2008598474.html

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