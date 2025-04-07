https://ria.ru/20250407/fsb-2009766775.html

Под Орлом задержали сторонника украинской террористической организации

Под Орлом задержали сторонника украинской террористической организации - РИА Новости, 07.04.2025

Под Орлом задержали сторонника украинской террористической организации

Силовики задержали в Орловской области сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с ВСУ, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:40:00+03:00

2025-04-07T11:40:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Орловской области сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с ВСУ, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области."Сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с УФСБ России по Орловской области за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и оправдание терроризма, Российской Федерации, 2002 года рождения... в отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ", - говорится в сообщении.Установлено, что, находясь на территории Московского региона, уроженец Орловской области, был пособником террористической организации и разместил в интернете публикации, призывающие российских военнослужащих к переходу на сторону противника, а также к сотрудничеству с ВСУ путем предоставления информации о дислокации и численности российских войск в зоне проведения спецоперации.Кроме того, россиянин разместил в администрируемом им Telegram-канале ряд видеороликов, пропагандирующих идеи терроризма и оправдывающих лиц, причастных к совершению террористических актов на территории России."Фигурант задержан по месту регистрации в Орловской области и доставлен в Москву. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанного", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20250404/kbr-2009357197.html

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Задержание мужчины, который призывал российских военнослужащих сотрудничать с ВСУ Силовики задержали мужчину, который, находясь в Московском регионе, призывал российских военнослужащих сотрудничать с ВСУ. Кроме того, задержанный - сторонник украинской террористической организации, сообщили в УФСБ по Москве и Подмосковью. Россиянин разместил в администрируемом им Telegram-канале ряд видеороликов, пропагандирующих идеи терроризма и оправдывающих лиц, причастных к совершению террористических актов на территории Российской Федерации Задержали фигуранта по месту регистрации – в Орловской области, он уже доставлен в Москву и арестован. 2025-04-07T11:40 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орел, москва, вооруженные силы украины, происшествия