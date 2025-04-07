Под Орлом задержали сторонника украинской террористической организации
ФСБ: под Орлом задержали мужчину за призывы к сотрудничеству с ВСУ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Орловской области сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с ВСУ, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.
"Сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с УФСБ России по Орловской области за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и оправдание терроризма, Российской Федерации, 2002 года рождения... в отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ", - говорится в сообщении.
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Установлено, что, находясь на территории Московского региона, уроженец Орловской области, был пособником террористической организации и разместил в интернете публикации, призывающие российских военнослужащих к переходу на сторону противника, а также к сотрудничеству с ВСУ путем предоставления информации о дислокации и численности российских войск в зоне проведения спецоперации.
Кроме того, россиянин разместил в администрируемом им Telegram-канале ряд видеороликов, пропагандирующих идеи терроризма и оправдывающих лиц, причастных к совершению террористических актов на территории России.
"Фигурант задержан по месту регистрации в Орловской области и доставлен в Москву. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанного", - добавляет ведомство.
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