"Обширная мобилизация": во Франции высказались об отправке войск на Украину
Филиппо призвал французов мобилизоваться против отправки войск на Украину
© AP Photo / Marko MummПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония
© AP Photo / Marko Mumm
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Французам необходимо решительно выступить против намерения властей отправить войска на Украину, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в сети в соцсети X.
"Владимир Зеленский объявил, что французские войска первыми прибудут на Украину <…>. Наша мобилизация против этого безумия и за мир должна быть обширной", — заявил он.
На прошлой неделе глава киевского режима выразил уверенность, что французская армия одной из первых окажется на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В российском МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.