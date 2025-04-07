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"Обширная мобилизация": во Франции высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html
"Обширная мобилизация": во Франции высказались об отправке войск на Украину
"Обширная мобилизация": во Франции высказались об отправке войск на Украину - РИА Новости, 07.04.2025
"Обширная мобилизация": во Франции высказались об отправке войск на Украину
Французам необходимо решительно выступить против намерения властей отправить войска на Украину, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:22:00+03:00
2025-04-07T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
киев
вооруженные силы франции
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Французам необходимо решительно выступить против намерения властей отправить войска на Украину, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в сети в соцсети X."Владимир Зеленский объявил, что французские войска первыми прибудут на Украину &lt;…&gt;. Наша мобилизация против этого безумия и за мир должна быть обширной", — заявил он.На прошлой неделе глава киевского режима выразил уверенность, что французская армия одной из первых окажется на Украине.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В российском МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250407/zelenskiy-2009822324.html
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"Обширная мобилизация": во Франции высказались об отправке войск на Украину

Филиппо призвал французов мобилизоваться против отправки войск на Украину

© AP Photo / Marko MummПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Marko Mumm
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Французам необходимо решительно выступить против намерения властей отправить войска на Украину, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в сети в соцсети X.
"Владимир Зеленский объявил, что французские войска первыми прибудут на Украину <…>. Наша мобилизация против этого безумия и за мир должна быть обширной", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Лежит в земле": на Украине раскрыли гнусную схему Зеленского
Вчера, 15:36
На прошлой неделе глава киевского режима выразил уверенность, что французская армия одной из первых окажется на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В российском МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Украинский солдат в укрытии - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
У солдата ВСУ нашли молитвенник с чудовищным напутствием
Вчера, 14:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаКиевВооруженные силы ФранцииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияМоскваЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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