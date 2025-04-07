https://ria.ru/20250407/fpv-dron-2009875248.html

Житель Брянской области погиб от целенаправленного удара дрона

Житель Брянской области погиб от целенаправленного удара дрона - РИА Новости, 07.04.2025

Житель Брянской области погиб от целенаправленного удара дрона

Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, заявил губернатор региона Александр... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:50:00+03:00

2025-04-07T17:50:00+03:00

2025-04-07T18:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 7 апр — РИА Новости. Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Очередная террористическая атака совершена против мирных жителей села Лемешовка Севского района. В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села", — говорится в сообщении. Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и заявил, что власти окажут необходимую поддержку и материальную помощь его семье.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html

https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html

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брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины