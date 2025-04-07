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Житель Брянской области погиб от целенаправленного удара дрона - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 07.04.2025 (обновлено: 18:13 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/fpv-dron-2009875248.html
Житель Брянской области погиб от целенаправленного удара дрона
Житель Брянской области погиб от целенаправленного удара дрона - РИА Новости, 07.04.2025
Житель Брянской области погиб от целенаправленного удара дрона
Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, заявил губернатор региона Александр... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:50:00+03:00
2025-04-07T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 7 апр — РИА Новости. Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Очередная террористическая атака совершена против мирных жителей села Лемешовка Севского района. В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села", — говорится в сообщении. Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и заявил, что власти окажут необходимую поддержку и материальную помощь его семье.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250407/vsu-2009812202.html
https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Вооруженные силы Украины
Житель Брянской области погиб от целенаправленного удара дрона

В Брянской области мужчина погиб от целенаправленного удара дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ТУЛА, 7 апр — РИА Новости. Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб в результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Очередная террористическая атака совершена против мирных жителей села Лемешовка Севского района. В результате целенаправленного удара украинского FPV-дрона, к сожалению, погиб мирный житель села", — говорится в сообщении.
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Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и заявил, что власти окажут необходимую поддержку и материальную помощь его семье.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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