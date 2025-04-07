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Смоленские координаторы "Бессмертного полка" поучаствовали в форуме о ВОВ - РИА Новости, 07.04.2025
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Смоленская область
 
20:28 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/forum-2009901884.html
Смоленские координаторы "Бессмертного полка" поучаствовали в форуме о ВОВ
Смоленские координаторы "Бессмертного полка" поучаствовали в форуме о ВОВ - РИА Новости, 07.04.2025
Смоленские координаторы "Бессмертного полка" поучаствовали в форуме о ВОВ
Координаторы "Бессмертного полка" из Смоленской области в понедельник приняли участие в открытии Международного форума "Память Победителей. 80 лет Победы в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:28:00+03:00
2025-04-07T20:28:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Координаторы "Бессмертного полка" из Смоленской области в понедельник приняли участие в открытии Международного форума "Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщил губернатор Василий Анохин. "Сегодня в Музее Победы, в городе-герое Москве, открылся Международный форум "Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". В нем принимают участие координаторы "Бессмертного полка" из российских регионов, включая Смоленскую область, а также из 52 стран Европы, Азии, Африки и Америки", - написал Анохин в своем телеграм-канал. По его словам, координаторы увезут с собой копии Знамени Победы, которые передала им Ирина Дорожкина – дочь легендарного смолянина, Героя Советского Союза Михаила Егорова. "Наш земляк и его боевой товарищ Мелитон Кантария водрузили в 1945 году красное знамя над поверженным Рейхстагом. Для смолян Знамя Победы – это не только символ разгрома фашистской Германии, справедливого возмездия, настигшего гитлеровских захватчиков за зверства и страдания, принесенные ими на нашу землю. Знамя Победы – святая реликвия, навечно связанная с героическим подвигом земляка и трагической судьбой Смоленщины в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул глава региона. Он добавил, что память о Михаиле Егорове живет в новых поколениях, а его подвиг вдохновляет современных защитников Отечества, участников специальной военной операции, на бой с нацизмом за свободу Родины и счастливое будущее детей. "Пусть и дальше множатся ряды "Бессмертного полка", и вместе со Знаменем Победы он продолжит уверенно шагать по планете, неся людям на разных континентах правду о войне и решающей роли советского народа в Великой Победе", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250407/anokhin-2009832478.html
https://ria.ru/20250403/anokhin-2009213005.html
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смоленская область, василий анохин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Смоленские координаторы "Бессмертного полка" поучаствовали в форуме о ВОВ

Смоленские координаторы "Бессмертного полка" поучаствовали в открытии форума

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Координаторы "Бессмертного полка" из Смоленской области в понедельник приняли участие в открытии Международного форума "Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня в Музее Победы, в городе-герое Москве, открылся Международный форум "Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". В нем принимают участие координаторы "Бессмертного полка" из российских регионов, включая Смоленскую область, а также из 52 стран Европы, Азии, Африки и Америки", - написал Анохин в своем телеграм-канал.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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По его словам, координаторы увезут с собой копии Знамени Победы, которые передала им Ирина Дорожкина – дочь легендарного смолянина, Героя Советского Союза Михаила Егорова.
"Наш земляк и его боевой товарищ Мелитон Кантария водрузили в 1945 году красное знамя над поверженным Рейхстагом. Для смолян Знамя Победы – это не только символ разгрома фашистской Германии, справедливого возмездия, настигшего гитлеровских захватчиков за зверства и страдания, принесенные ими на нашу землю. Знамя Победы – святая реликвия, навечно связанная с героическим подвигом земляка и трагической судьбой Смоленщины в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что память о Михаиле Егорове живет в новых поколениях, а его подвиг вдохновляет современных защитников Отечества, участников специальной военной операции, на бой с нацизмом за свободу Родины и счастливое будущее детей.
"Пусть и дальше множатся ряды "Бессмертного полка", и вместе со Знаменем Победы он продолжит уверенно шагать по планете, неся людям на разных континентах правду о войне и решающей роли советского народа в Великой Победе", - резюмировал Анохин.
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