https://ria.ru/20250407/forum-2009797477.html

Перед Российско-Китайским форумом на хабаровской набережной высадят деревья

Перед Российско-Китайским форумом на хабаровской набережной высадят деревья - РИА Новости, 07.04.2025

Перед Российско-Китайским форумом на хабаровской набережной высадят деревья

Перед Российско-Китайским форумом в Хабаровске на набережной реки Амур высадят деревья в честь 30-летия побратимских отношений с провинцией Хэйлунцзян (КНР),... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:52:00+03:00

2025-04-07T13:52:00+03:00

2025-04-07T13:52:00+03:00

хабаровский край

хабаровск

хабаровский край

дмитрий демешин

китай

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ХАБАРОВСК, 7 апр - РИА Новости. Перед Российско-Китайским форумом в Хабаровске на набережной реки Амур высадят деревья в честь 30-летия побратимских отношений с провинцией Хэйлунцзян (КНР), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Перед Российско-Китайским форумом мы планируем высадить деревья вдоль хабаровской набережной - это будет символ 30-летия наших побратимских отношений с провинцией Хэйлунцзян. Но есть и другие места, которые можно превратить в красивые скверы - например, площадка у арены "Ерофей", дамба Южного округа", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор региона на заседании президиума правительства Хабаровского края дал поручение разработать в муниципалитетах локации с цветущими дальневосточными растениями, например, такими, как клен, сакура, миндаль, для привлечения туристов. "Предложил профильным ведомствам проработать концепцию новых "магнитов притяжения" вдоль новой объединённой набережной Хабаровска, на городских бульварах, в скверах и парках. Причём касается это и других территорий края. Нужно нестандартно подходить к изменению вида наших городов и посёлков. Это должны быть не просто комфортные удобные площадки для отдыха, прогулок, занятий спортом, но и локации для гостей, туристов, включая иностранных", - сообщил глава региона. Российско-Китайский форум пройдет в Хабаровске 19-20 мая. Ключевыми темами станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР.

https://ria.ru/20250401/otchisleniya-2008580656.html

https://ria.ru/20250331/khabarovsk-2008388507.html

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