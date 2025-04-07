https://ria.ru/20250407/finlyandiya-2009810641.html

Финляндия выделит средства на улучшение налоговой системы Украины

Финляндия выделит средства на улучшение налоговой системы Украины - РИА Новости, 07.04.2025

Финляндия выделит средства на улучшение налоговой системы Украины

Финляндия выделяет 1,6 миллиона евро на улучшение украинской налоговой системы в 2025-2028 годах, сообщает в понедельник финский МИД. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:49:00+03:00

2025-04-07T14:49:00+03:00

2025-04-07T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Финляндия выделяет 1,6 миллиона евро на улучшение украинской налоговой системы в 2025-2028 годах, сообщает в понедельник финский МИД. "Проект финско-украинского сотрудничества направлен на повышение прозрачности и цифровизации украинской налоговой службы, а также ее способности управлять и проводить реформы. Проект также будет способствовать борьбе с коррупцией и вступлению Украины в ЕС", - говорится в сообщении. На реализацию проекта в 2025-2028 годах выделено в общей сложности 1,6 миллиона евро, уточняет МИД. По словам ведомства, запуск проекта состоялся 7 апреля в Хельсинки. В ходе мероприятия генеральный директор налогового управления Финляндии Маркку Хейкура и глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.

https://ria.ru/20250405/finljandija-2009540133.html

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финляндия, украина, хельсинки, руслан кравченко, евросоюз, в мире