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Финляндия выделит средства на улучшение налоговой системы Украины - РИА Новости, 07.04.2025
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14:49 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/finlyandiya-2009810641.html
Финляндия выделит средства на улучшение налоговой системы Украины
Финляндия выделит средства на улучшение налоговой системы Украины - РИА Новости, 07.04.2025
Финляндия выделит средства на улучшение налоговой системы Украины
Финляндия выделяет 1,6 миллиона евро на улучшение украинской налоговой системы в 2025-2028 годах, сообщает в понедельник финский МИД. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:49:00+03:00
2025-04-07T14:49:00+03:00
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украина
хельсинки
руслан кравченко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Финляндия выделяет 1,6 миллиона евро на улучшение украинской налоговой системы в 2025-2028 годах, сообщает в понедельник финский МИД. "Проект финско-украинского сотрудничества направлен на повышение прозрачности и цифровизации украинской налоговой службы, а также ее способности управлять и проводить реформы. Проект также будет способствовать борьбе с коррупцией и вступлению Украины в ЕС", - говорится в сообщении. На реализацию проекта в 2025-2028 годах выделено в общей сложности 1,6 миллиона евро, уточняет МИД. По словам ведомства, запуск проекта состоялся 7 апреля в Хельсинки. В ходе мероприятия генеральный директор налогового управления Финляндии Маркку Хейкура и глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
https://ria.ru/20250405/finljandija-2009540133.html
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финляндия, украина, хельсинки, руслан кравченко, евросоюз, в мире
Финляндия, Украина, Хельсинки, Руслан Кравченко, Евросоюз, В мире
Финляндия выделит средства на улучшение налоговой системы Украины

Финляндия выделит 1,6 миллиона евро на улучшение налоговой системы Украины

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Финляндия выделяет 1,6 миллиона евро на улучшение украинской налоговой системы в 2025-2028 годах, сообщает в понедельник финский МИД.
"Проект финско-украинского сотрудничества направлен на повышение прозрачности и цифровизации украинской налоговой службы, а также ее способности управлять и проводить реформы. Проект также будет способствовать борьбе с коррупцией и вступлению Украины в ЕС", - говорится в сообщении.
На реализацию проекта в 2025-2028 годах выделено в общей сложности 1,6 миллиона евро, уточняет МИД. По словам ведомства, запуск проекта состоялся 7 апреля в Хельсинки. В ходе мероприятия генеральный директор налогового управления Финляндии Маркку Хейкура и глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
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