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Филиппины не будут депортировать задержанного видеоблогера из России

Филиппины не будут депортировать задержанного видеоблогера из России - РИА Новости, 07.04.2025

Филиппины не будут депортировать задержанного видеоблогера из России

Видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий, задержанный властями Филиппин за нарушение общественного порядка, пока не будет депортирован, он... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:49:00+03:00

2025-04-07T08:49:00+03:00

2025-04-07T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий, задержанный властями Филиппин за нарушение общественного порядка, пока не будет депортирован, он будет привлечен к уголовной ответственности в стране, заявил министр внутренних дел республики Хуанито Ремулла. "Он останется в следственном изоляторе Бюро иммиграции (города - ред.) Мунтинлупа в ожидании суда. Мы не будем депортировать его. Он будет привлечен к ответственности перед законом здесь, на Филиппинах", - приводит телеканал GMA слова Ремуллы. Отмечается, что глава министерства внутренних дел Филиппин представил в понедельник СМИ Здоровецкого и пообещал, что "никакого особого отношения" к видеоблогеру не будет. "Мы покончим с иностранцами, которые только оскорбляют филиппинцев. Это пример того, как мы серьезно настроены в нашей собственной стране и не позволим унижать нас", - подчеркнул Ремулла. Ранее посольство РФ на Филиппинах подтвердило РИА Новости, что видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий был арестован 2 апреля властями Филиппин за нарушение общественного порядка. Российские дипломаты оперативно связались с местными правоохранительными органами и поддерживают контакт по поводу задержания Здоровецкого. Местные СМИ сообщали, что российский видеоблогер был арестован после того, как в своей прямой трансляции схватил одного охранника за фуражку, попытался отобрать пистолет у другого охранника и угрожал ограбить женщину. Если против него будут выдвинуты обвинения в суде, его депортация может быть отложена до разрешения судебного дела. Виталий Здоровецкий - видеоблогер, известный своими розыгрышами. Так, в 2022 году во время матча Аргентина-Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с голым торсом, на котором было написано Vitaly the Goat ("Виталий самый крутой"). Свои видео Здоровецкий публикует на различных платформах, на YouTube у него более 10 миллионов подписчиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, филиппины, youtube