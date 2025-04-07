Фидан осудил политику Нетаньяху
Фидан: Нетаньяху ведет политику безопасности Израиля за счет ослабления других
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается политики обеспечения безопасности Израиля за счет ослабления других стран региона, эта стратегия приносит проблемы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"В Израиле существуют два основных направления мышления. Первая группа придерживается того мышления, что безопасность Израиля должна основываться на искреннем уважении, взаимопонимании в регионе. Вторая группа придерживается подхода, основанного на том, чтобы держать страны региона слабыми и в состоянии внутреннего беспорядка, тем самым обеспечить безопасность Израиля. Нетаньяху принадлежит ко второй группе. То есть, регион - Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Ирак. Все они должны быть слабы, не обладать определенными возможностями, чтобы Израиль чувствовал себя в безопасности. Мы снова и снова убеждаемся в том, что эта стратегия не приносит безопасность Израилю, она не приносит безопасность в регион. Но приносит много проблем", - сказал Фидан в интервью вещающей в Ираке телекомпании UTV.
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