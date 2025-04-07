https://ria.ru/20250407/fidan-2009913644.html

Фидан осудил политику Нетаньяху

Фидан осудил политику Нетаньяху - РИА Новости, 07.04.2025

Фидан осудил политику Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается политики обеспечения безопасности Израиля за счет ослабления других стран региона, эта стратегия... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:31:00+03:00

2025-04-07T22:31:00+03:00

2025-04-07T22:44:00+03:00

израиль

в мире

ирак

турция

биньямин нетаньяху

хакан фидан

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АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается политики обеспечения безопасности Израиля за счет ослабления других стран региона, эта стратегия приносит проблемы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."В Израиле существуют два основных направления мышления. Первая группа придерживается того мышления, что безопасность Израиля должна основываться на искреннем уважении, взаимопонимании в регионе. Вторая группа придерживается подхода, основанного на том, чтобы держать страны региона слабыми и в состоянии внутреннего беспорядка, тем самым обеспечить безопасность Израиля. Нетаньяху принадлежит ко второй группе. То есть, регион - Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Ирак. Все они должны быть слабы, не обладать определенными возможностями, чтобы Израиль чувствовал себя в безопасности. Мы снова и снова убеждаемся в том, что эта стратегия не приносит безопасность Израилю, она не приносит безопасность в регион. Но приносит много проблем", - сказал Фидан в интервью вещающей в Ираке телекомпании UTV.

https://ria.ru/20250406/khamas-2009712003.html

израиль

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израиль, в мире, ирак, турция, биньямин нетаньяху, хакан фидан