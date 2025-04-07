Рейтинг@Mail.ru
Фидан осудил политику Нетаньяху - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 07.04.2025 (обновлено: 22:44 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/fidan-2009913644.html
Фидан осудил политику Нетаньяху
Фидан осудил политику Нетаньяху - РИА Новости, 07.04.2025
Фидан осудил политику Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается политики обеспечения безопасности Израиля за счет ослабления других стран региона, эта стратегия... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:31:00+03:00
2025-04-07T22:44:00+03:00
израиль
в мире
ирак
турция
биньямин нетаньяху
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg
АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается политики обеспечения безопасности Израиля за счет ослабления других стран региона, эта стратегия приносит проблемы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."В Израиле существуют два основных направления мышления. Первая группа придерживается того мышления, что безопасность Израиля должна основываться на искреннем уважении, взаимопонимании в регионе. Вторая группа придерживается подхода, основанного на том, чтобы держать страны региона слабыми и в состоянии внутреннего беспорядка, тем самым обеспечить безопасность Израиля. Нетаньяху принадлежит ко второй группе. То есть, регион - Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Ирак. Все они должны быть слабы, не обладать определенными возможностями, чтобы Израиль чувствовал себя в безопасности. Мы снова и снова убеждаемся в том, что эта стратегия не приносит безопасность Израилю, она не приносит безопасность в регион. Но приносит много проблем", - сказал Фидан в интервью вещающей в Ираке телекомпании UTV.
https://ria.ru/20250406/khamas-2009712003.html
израиль
ирак
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_159:0:2766:1955_1920x0_80_0_0_71589e4b179c8b19efdbfaad714af4b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, ирак, турция, биньямин нетаньяху, хакан фидан
Израиль, В мире, Ирак, Турция, Биньямин Нетаньяху, Хакан Фидан
Фидан осудил политику Нетаньяху

Фидан: Нетаньяху ведет политику безопасности Израиля за счет ослабления других

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается политики обеспечения безопасности Израиля за счет ослабления других стран региона, эта стратегия приносит проблемы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Израиле существуют два основных направления мышления. Первая группа придерживается того мышления, что безопасность Израиля должна основываться на искреннем уважении, взаимопонимании в регионе. Вторая группа придерживается подхода, основанного на том, чтобы держать страны региона слабыми и в состоянии внутреннего беспорядка, тем самым обеспечить безопасность Израиля. Нетаньяху принадлежит ко второй группе. То есть, регион - Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Ирак. Все они должны быть слабы, не обладать определенными возможностями, чтобы Израиль чувствовал себя в безопасности. Мы снова и снова убеждаемся в том, что эта стратегия не приносит безопасность Израилю, она не приносит безопасность в регион. Но приносит много проблем", - сказал Фидан в интервью вещающей в Ираке телекомпании UTV.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ
6 апреля, 23:36
 
ИзраильВ миреИракТурцияБиньямин НетаньяхуХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала