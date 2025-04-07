https://ria.ru/20250407/fas-2009814565.html

ФАС направила запросы производителям поливинилхлорида

ФАС направила запросы производителям поливинилхлорида - РИА Новости, 07.04.2025

ФАС направила запросы производителям поливинилхлорида

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила запросы производителям поливинилхлорида (ПВХ), чтобы исключить "необоснованный рост" цен на этот товар,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:08:00+03:00

2025-04-07T15:08:00+03:00

2025-04-07T15:08:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила запросы производителям поливинилхлорида (ПВХ), чтобы исключить "необоснованный рост" цен на этот товар, сообщило ведомство. "В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила письма в адрес АО "Саянскхимпласт", АО "БСК" и АО "Каустик" с целью исключить необоснованный рост (цен - ред.) на поливинилхлорид", - говорится в сообщении. Поливинилхлорид используется в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания, что может влиять на конечную стоимость товаров, в том числе социально значимых, добавили в ФАС. Кроме того, ведомство рекомендует производителям разработать и согласовать с ФАС торговую политику в отношении реализации ПВХ. Она должна предусматривать приоритет внутреннего рынка, порядок ценообразования, недопустимость экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями. Также служба указала, что компаниям необходимо проинформировать своих дистрибьюторов о необходимости соблюдения принципов "ответственного ценообразования" на ПВХ. В ноябре ФАС возбудила дело против АО "Каустик" из-за завышения цен на синтетическую соляную кислоту. Служба проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что за последние два с половиной года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту.

https://ria.ru/20250407/fas-2009756301.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)