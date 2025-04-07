https://ria.ru/20250407/fas-2009756301.html

ФАС заявила о недопустимости необоснованного повышения цен перед Пасхой

ФАС заявила о недопустимости необоснованного повышения цен перед Пасхой - РИА Новости, 07.04.2025

ФАС заявила о недопустимости необоснованного повышения цен перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила в крупнейшие торговые сети предупреждение о недопустимости необоснованного... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:35:00+03:00

2025-04-07T10:35:00+03:00

2025-04-07T10:36:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила в крупнейшие торговые сети предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца и другие товары, имеющие спрос в этот период, сообщили в ведомстве. "Антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником (в том числе кондитерские изделия, сливочное масло и т.д.). …Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие торговые сети", - говорится в сообщении ФАС. Отмечается, что ведомство ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на куриные яйца. В течение года стоимость этого продукта меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в преддверии Пасхи. Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям.

https://ria.ru/20250326/fas-2007560294.html

https://ria.ru/20250406/produkty-2009588388.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)