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Интернет-магазин "Эвалар" вошел в число топ-площадок для покупки БАД - РИА Новости, 07.04.2025
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https://ria.ru/20250407/evalar-2009884598.html
Интернет-магазин "Эвалар" вошел в число топ-площадок для покупки БАД
Интернет-магазин "Эвалар" вошел в число топ-площадок для покупки БАД - РИА Новости, 07.04.2025
Интернет-магазин "Эвалар" вошел в число топ-площадок для покупки БАД
, сервисы электронной коммерции "Эвалар" вошли в топ-10 площадок для покупки БАД. Соответствующие данные аналитики получили по итогам опроса более 1500... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:05:00+03:00
2025-04-07T19:05:00+03:00
эвалар
data insight
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 апр - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". По данным аналитического агентства Data Insight, сервисы электронной коммерции "Эвалар" вошли в топ-10 площадок для покупки БАД. Соответствующие данные аналитики получили по итогам опроса более 1500 респондентов в Российской Федерации."Эвалар" стал единственной компанией-производителем, которая вошла в рейтинг исследования наряду с онлайн-ритейлерами. На сегодняшний день доля онлайн-продаж превышает 30% в общем обороте фармкомпании. При этом аудитория экосистемы электронной коммерции, объединяющей собственный маркетплейс "Фитомаркет" (Fitomarket), а также онлайн-магазин "Эвалар" (Shop.Evalar), превысила 60 миллионов в год.Как отмечают аналитики Data Insight, ключевыми критериями выбора площадок для покупки БАД становятся удобство пользования площадкой, а также наличие дополнительных сервисов и программ лояльности. Основным фактором для выбора БАД у потребителей является возможность детально изучить состав – об этом сообщила треть всех опрошенных.По словам директора по электронной коммерции ЗАО "Эвалар" Сергея Багдасаряна, для компании большое значение имеет то, что ее сервисы смогли попасть в верхние строчки рейтинга, наряду с крупными игроками ритейла."Во многом это стало возможным благодаря инвестициям компании в развитие сервисных возможностей. Например, в 2024 году ключевыми факторами роста у нас стали расширение зоны покрытия на всю территорию РФ, оптимизация сервиса доставки, а также диверсификация программ лояльности для клиентов", - сказал он.Сведения о продавцах:ЗАО "Эвалар": 659332, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 23/6ИНН 220401039229, ОГРН 1022200553760, КПП 220401001ООО "Фитомаркет": 123112, Г.МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, КОМ. А2ИНН 772002950380, ОГРН 1177746302931, КПП 770301001Реклама, ЗАО "Эвалар", Erid: F7NfYUJCUneLs28U2xuv
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эвалар, data insight, пресс-релизы
Эвалар, Data Insight, Пресс-релизы

Интернет-магазин "Эвалар" вошел в число топ-площадок для покупки БАД

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". По данным аналитического агентства Data Insight, сервисы электронной коммерции "Эвалар" вошли в топ-10 площадок для покупки БАД. Соответствующие данные аналитики получили по итогам опроса более 1500 респондентов в Российской Федерации.
"Эвалар" стал единственной компанией-производителем, которая вошла в рейтинг исследования наряду с онлайн-ритейлерами. На сегодняшний день доля онлайн-продаж превышает 30% в общем обороте фармкомпании. При этом аудитория экосистемы электронной коммерции, объединяющей собственный маркетплейс "Фитомаркет" (Fitomarket), а также онлайн-магазин "Эвалар" (Shop.Evalar), превысила 60 миллионов в год.
Как отмечают аналитики Data Insight, ключевыми критериями выбора площадок для покупки БАД становятся удобство пользования площадкой, а также наличие дополнительных сервисов и программ лояльности. Основным фактором для выбора БАД у потребителей является возможность детально изучить состав – об этом сообщила треть всех опрошенных.
По словам директора по электронной коммерции ЗАО "Эвалар" Сергея Багдасаряна, для компании большое значение имеет то, что ее сервисы смогли попасть в верхние строчки рейтинга, наряду с крупными игроками ритейла.
"Во многом это стало возможным благодаря инвестициям компании в развитие сервисных возможностей. Например, в 2024 году ключевыми факторами роста у нас стали расширение зоны покрытия на всю территорию РФ, оптимизация сервиса доставки, а также диверсификация программ лояльности для клиентов", - сказал он.
Сведения о продавцах:
ЗАО "Эвалар": 659332, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 23/6
ИНН 220401039229, ОГРН 1022200553760, КПП 220401001
ООО "Фитомаркет": 123112, Г.МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, КОМ. А2
ИНН 772002950380, ОГРН 1177746302931, КПП 770301001
Реклама, ЗАО "Эвалар", Erid: F7NfYUJCUneLs28U2xuv
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