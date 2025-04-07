https://ria.ru/20250407/eutelsat-2009732799.html

Eutelsat не сможет обеспечить полный доступ к связи на Украине

Eutelsat не сможет обеспечить полный доступ к связи на Украине - РИА Новости, 07.04.2025

Eutelsat не сможет обеспечить полный доступ к связи на Украине

Гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке признала, что компания сможет предоставить лишь ограниченный доступ к связи на Украине в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T07:27:00+03:00

2025-04-07T07:27:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке признала, что компания сможет предоставить лишь ограниченный доступ к связи на Украине в случае возможного ухода Starlink. В начале марта газета Financial Times писала, что спутниковые операторы - люксембургская SES, испанская Hisdesat и американская Viasat - обсуждают с властями стран ЕС и европейскими органами предоставление ресурсов связи Киеву на фоне возможного ухода Starlink. "Если бы мы должны были взять на себя всю пропускную способность связи для Украины и всех ее граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем честны", - заявила Бернеке в интервью газете Politico. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе ранее заявлял, что ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250403/polsha-2009198360.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, евросоюз, нато, politico