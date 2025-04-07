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"Получили отказ": в Литве рассказали об ударе в спину от ЕС - РИА Новости, 07.04.2025
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19:12 07.04.2025 (обновлено: 23:39 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/es-2009890295.html
"Получили отказ": в Литве рассказали об ударе в спину от ЕС
"Получили отказ": в Литве рассказали об ударе в спину от ЕС - РИА Новости, 07.04.2025
"Получили отказ": в Литве рассказали об ударе в спину от ЕС
Евросоюз отказался финансировать проект Литвы и Эстонии по "защите" их границ с помощью беспилотников, сообщил литовский телеканал LRT со ссылкой на МВД... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:12:00+03:00
2025-04-07T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз отказался финансировать проект Литвы и Эстонии по "защите" их границ с помощью беспилотников, сообщил литовский телеканал LRT со ссылкой на МВД республики."Пограничные службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования ЕС для создания так называемой "стены из дронов" вдоль границы, однако проект не получил финансирования", — говорится в сообщении.О решении ЕС стало известно в начале марта, добавили в ведомстве.Как отмечается в публикации, проект предполагал наблюдение за границами республик с помощью дронов и использование систем для борьбы с иностранными беспилотниками.В феврале эстонская служба внешней разведки в своем ежегодном отчете отметила развитие технологий беспилотников в России, усмотрев в этом угрозу для безопасности Эстонии и НАТО.Как полагают авторы документа, инициативы России в области развития технологии беспилотников, а также полученный в ходе конфликта на Украине опыт "обеспечат российским вооруженным силам прочные позиции в долгосрочном развертывании БПЛА".В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html
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в мире, литва, эстония, россия, нато, евросоюз
В мире, Литва, Эстония, Россия, НАТО, Евросоюз
"Получили отказ": в Литве рассказали об ударе в спину от ЕС

ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании стены дронов

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз отказался финансировать проект Литвы и Эстонии по "защите" их границ с помощью беспилотников, сообщил литовский телеканал LRT со ссылкой на МВД республики.
"Пограничные службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования ЕС для создания так называемой "стены из дронов" вдоль границы, однако проект не получил финансирования", — говорится в сообщении.
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О решении ЕС стало известно в начале марта, добавили в ведомстве.
Как отмечается в публикации, проект предполагал наблюдение за границами республик с помощью дронов и использование систем для борьбы с иностранными беспилотниками.
В феврале эстонская служба внешней разведки в своем ежегодном отчете отметила развитие технологий беспилотников в России, усмотрев в этом угрозу для безопасности Эстонии и НАТО.
Как полагают авторы документа, инициативы России в области развития технологии беспилотников, а также полученный в ходе конфликта на Украине опыт "обеспечат российским вооруженным силам прочные позиции в долгосрочном развертывании БПЛА".
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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