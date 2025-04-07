https://ria.ru/20250407/es-2009769250.html

Страны ЕС планируют создать совместный оборонный фонд, пишет Reuters

Страны ЕС планируют создать совместный оборонный фонд, пишет Reuters - РИА Новости, 07.04.2025

Страны ЕС планируют создать совместный оборонный фонд, пишет Reuters

Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:49:00+03:00

2025-04-07T11:49:00+03:00

2025-04-07T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. "Министры финансов Евросоюза на этой неделе обсудят создание совместного межгосударственного оборонного фонда, который будет закупать и владеть оборонной техникой, а также взимать плату с государств-членов за его использование. <…> "Европейский оборонный механизм", который также будет выдавать займы, будет принимать стран-членов не из Евросоюза, таких как Великобритания, Украина или Норвегия", — говорится в публикации.Проект нового фонда будет обсуждаться 12 апреля на неформальной встрече министров финансов Евросоюза в Варшаве. Там будет рассматриваться документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel. Он, в частности, подразумевает, что фонд позволит обеспечить оборонное финансирование без увеличения государственных долгов отдельных стран. Это станет частью общеевропейской дискуссии относительно наращивания военных расходов в условиях, когда европейские лидеры понимают, что они больше не могут полностью положиться на США в вопросе своей обороны, отмечает Reuters. Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030". Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью-2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП. Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ под предлогом "сдерживания российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Как объяснил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Россия не собирается ни на кого нападать, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250313/oborona-2004598647.html

https://ria.ru/20250303/makron-2002752629.html

https://ria.ru/20250317/es-2005437617.html

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россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, в мире