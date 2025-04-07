Страны ЕС планируют создать совместный оборонный фонд, пишет Reuters
Reuters: страны ЕС создадут совместный оборонный фонд для закупки техники
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
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"Министры финансов Евросоюза на этой неделе обсудят создание совместного межгосударственного оборонного фонда, который будет закупать и владеть оборонной техникой, а также взимать плату с государств-членов за его использование. <…> "Европейский оборонный механизм", который также будет выдавать займы, будет принимать стран-членов не из Евросоюза, таких как Великобритания, Украина или Норвегия", — говорится в публикации.
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Проект нового фонда будет обсуждаться 12 апреля на неформальной встрече министров финансов Евросоюза в Варшаве. Там будет рассматриваться документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel. Он, в частности, подразумевает, что фонд позволит обеспечить оборонное финансирование без увеличения государственных долгов отдельных стран.
Это станет частью общеевропейской дискуссии относительно наращивания военных расходов в условиях, когда европейские лидеры понимают, что они больше не могут полностью положиться на США в вопросе своей обороны, отмечает Reuters.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность-2030".
Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью-2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.
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