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Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях Эн+ - РИА Новости, 07.04.2025
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Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях Эн+
Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях Эн+ - РИА Новости, 07.04.2025
Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях Эн+
Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:44:00+03:00
2025-04-07T17:44:00+03:00
эн+ (en+ group)
иркутск
усть-илимск
тотальный диктант
новый курс
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+, сообщает пресс-служба компании.Уточняется, что мероприятие проводилось на Братской, Усть-Илимской, Иркутской, Красноярской гидроэлектростанциях, а также в корпоративном университете в Иркутске и филиале в Нижнем Новгороде.Участники акции писали текст "В поисках чудесного" писательницы, финалистки премии "Ясная Поляна" и лауреата Международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной. На площадках, организованных компанией, текст диктанта зачитали: ведущий Братской студии телевидения Денис Ишпаев, депутат городской думы Усть-Илимска Татьяна Каленюк, директор природно-культурного центра "Артемовские луга" Алексей Гроза и ведущая новостей телеканала "Енисей" Ксения Кацер."Для нашей компании поддержка "Тотального диктанта" уже стала традицией. Это мероприятие напоминает, что грамотность является вечной ценностью. В стремительно меняющемся современном мире она продолжает быть важной — будь то письменная или устная речь, финансовая, цифровая или другие виды грамотности. Отдельно отмечу, что интерес к участию в акции на ГЭС, входящих в Эн+, из года в год растет, все места были забронированы в течение считанных часов", — отметил директор Эн+Гидро Сергей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба."Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта по русскому языку, принять участие в которой может любой желающий. Она проводится уже более 20 лет и за это время превратилась в международный проект, цель которого — популяризация грамотности и продвижение русского языка. В 2025 году диктант прошел на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. В России акция охватила несколько сотен населенных пунктов более чем в 80 регионах.
https://ria.ru/20250405/diktant-2009086747.html
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эн+ (en+ group), иркутск, усть-илимск, тотальный диктант
Эн+ (En+ Group), Иркутск, Усть-Илимск, Тотальный диктант, Новый курс
Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях Эн+

Свыше 200 человек написали "Тотальный диктант" на площадках Эн+

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБратская гидроэлектростанция
Братская гидроэлектростанция - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Братская гидроэлектростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+, сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что мероприятие проводилось на Братской, Усть-Илимской, Иркутской, Красноярской гидроэлектростанциях, а также в корпоративном университете в Иркутске и филиале в Нижнем Новгороде.
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Участники акции писали текст "В поисках чудесного" писательницы, финалистки премии "Ясная Поляна" и лауреата Международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной. На площадках, организованных компанией, текст диктанта зачитали: ведущий Братской студии телевидения Денис Ишпаев, депутат городской думы Усть-Илимска Татьяна Каленюк, директор природно-культурного центра "Артемовские луга" Алексей Гроза и ведущая новостей телеканала "Енисей" Ксения Кацер.
"Для нашей компании поддержка "Тотального диктанта" уже стала традицией. Это мероприятие напоминает, что грамотность является вечной ценностью. В стремительно меняющемся современном мире она продолжает быть важной — будь то письменная или устная речь, финансовая, цифровая или другие виды грамотности. Отдельно отмечу, что интерес к участию в акции на ГЭС, входящих в Эн+, из года в год растет, все места были забронированы в течение считанных часов", — отметил директор Эн+Гидро Сергей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
"Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта по русскому языку, принять участие в которой может любой желающий. Она проводится уже более 20 лет и за это время превратилась в международный проект, цель которого — популяризация грамотности и продвижение русского языка. В 2025 году диктант прошел на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. В России акция охватила несколько сотен населенных пунктов более чем в 80 регионах.
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