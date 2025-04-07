https://ria.ru/20250407/en-2009854997.html

Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях Эн+

Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях Эн+ - РИА Новости, 07.04.2025

Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях Эн+

Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:44:00+03:00

2025-04-07T17:44:00+03:00

2025-04-07T17:44:00+03:00

эн+ (en+ group)

иркутск

усть-илимск

тотальный диктант

новый курс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952850981_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_e765744cce8e16df35b190da4d1c9398.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Более 200 человек написали "Тотальный диктант" на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+, сообщает пресс-служба компании.Уточняется, что мероприятие проводилось на Братской, Усть-Илимской, Иркутской, Красноярской гидроэлектростанциях, а также в корпоративном университете в Иркутске и филиале в Нижнем Новгороде.Участники акции писали текст "В поисках чудесного" писательницы, финалистки премии "Ясная Поляна" и лауреата Международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной. На площадках, организованных компанией, текст диктанта зачитали: ведущий Братской студии телевидения Денис Ишпаев, депутат городской думы Усть-Илимска Татьяна Каленюк, директор природно-культурного центра "Артемовские луга" Алексей Гроза и ведущая новостей телеканала "Енисей" Ксения Кацер."Для нашей компании поддержка "Тотального диктанта" уже стала традицией. Это мероприятие напоминает, что грамотность является вечной ценностью. В стремительно меняющемся современном мире она продолжает быть важной — будь то письменная или устная речь, финансовая, цифровая или другие виды грамотности. Отдельно отмечу, что интерес к участию в акции на ГЭС, входящих в Эн+, из года в год растет, все места были забронированы в течение считанных часов", — отметил директор Эн+Гидро Сергей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба."Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта по русскому языку, принять участие в которой может любой желающий. Она проводится уже более 20 лет и за это время превратилась в международный проект, цель которого — популяризация грамотности и продвижение русского языка. В 2025 году диктант прошел на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. В России акция охватила несколько сотен населенных пунктов более чем в 80 регионах.

https://ria.ru/20250405/diktant-2009086747.html

https://ria.ru/20241224/proekt-1990951066.html

иркутск

усть-илимск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эн+ (en+ group), иркутск, усть-илимск, тотальный диктант