https://ria.ru/20250407/efimov-2009422210.html

Ефимов: на севере Москвы в рамках КРТ построят общественно-деловые объекты

Ефимов: на севере Москвы в рамках КРТ построят общественно-деловые объекты - РИА Новости, 07.04.2025

Ефимов: на севере Москвы в рамках КРТ построят общественно-деловые объекты

На Вятской улице в Савеловском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) на участке площадью более 3 гектаров построят... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:12:00+03:00

2025-04-07T09:12:00+03:00

2025-04-07T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На Вятской улице в Савеловском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) на участке площадью более 3 гектаров построят общественно-деловые объекты, объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 20 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Савеловском районе реорганизуют участок площадью 3,49 гектара. Здесь предусмотрено строительство объектов общественно-делового назначения. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 20,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 705,5 миллиона рублей. В результате в районе создадут почти 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Предназначенный к редевелопменту участок находится между станциями метро "Савеловская" и "Дмитровская", по адресу: улица Вятская, 41А. Совокупная площадь новой застройки составит 52,4 тысячи квадратных метров, указывается в сообщении. В частности, на Вятской улице запланировано строительство торговой галереи с кафе, фитнес-центрами и офисной частью.Как подчеркивается в сообщении, в границах проекта КРТ находится клуб фабрики "Свобода", имеющий статус объекта культурного значения. Его планируется сохранить.Сейчас в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250404/stantsiya-2009298452.html

https://ria.ru/20250404/moskva-2009322071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы