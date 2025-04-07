https://ria.ru/20250407/dzerzhinsk-2009728792.html
Житель Дзержинска рассказал о помощи ВС России в освобождении города
Житель Дзержинска рассказал о помощи ВС России в освобождении города - РИА Новости, 07.04.2025
Житель Дзержинска рассказал о помощи ВС России в освобождении города
Житель недавно освобожденного Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР Роман Давидович рассказал РИА Новости, как помог российским военным при освобождении РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:53:00+03:00
2025-04-07T05:53:00+03:00
2025-04-07T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Житель недавно освобожденного Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР Роман Давидович рассказал РИА Новости, как помог российским военным при освобождении города, обозначив позиции ВСУ на картах. "Они (ВСУ - ред.) окапывались вдоль и поперек и по посадкам, и вдоль путей, и блиндажи строили, располагались по улицам, селились в пустых домах. Когда солдаты наши уже начали заходить, я и не поверил. И когда я "Голландцу" (позывной российского военного - ред.) начал помогать, я же по городу пешком передвигался, где что видел, где позиции показал, нарисовал", - сказал Давидович. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.В конце марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ сохраняют контроль на дзержинском и красноармейском направлениях, несмотря на переброску туда резервов ВСУ.
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727407.html
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россия, донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины
Житель Дзержинска рассказал о помощи ВС России в освобождении города
Житель Дзержинска Давидович рассказал о помощи ВС России в освобождении города