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Житель Дзержинска рассказал о помощи ВС России в освобождении города - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 07.04.2025 (обновлено: 07:02 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/dzerzhinsk-2009728792.html
Житель Дзержинска рассказал о помощи ВС России в освобождении города
Житель Дзержинска рассказал о помощи ВС России в освобождении города - РИА Новости, 07.04.2025
Житель Дзержинска рассказал о помощи ВС России в освобождении города
Житель недавно освобожденного Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР Роман Давидович рассказал РИА Новости, как помог российским военным при освобождении РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:53:00+03:00
2025-04-07T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Житель недавно освобожденного Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР Роман Давидович рассказал РИА Новости, как помог российским военным при освобождении города, обозначив позиции ВСУ на картах. "Они (ВСУ - ред.) окапывались вдоль и поперек и по посадкам, и вдоль путей, и блиндажи строили, располагались по улицам, селились в пустых домах. Когда солдаты наши уже начали заходить, я и не поверил. И когда я "Голландцу" (позывной российского военного - ред.) начал помогать, я же по городу пешком передвигался, где что видел, где позиции показал, нарисовал", - сказал Давидович. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.В конце марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ сохраняют контроль на дзержинском и красноармейском направлениях, несмотря на переброску туда резервов ВСУ.
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727407.html
россия
донецкая народная республика
торецк
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россия, донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины
Житель Дзержинска рассказал о помощи ВС России в освобождении города

Житель Дзержинска Давидович рассказал о помощи ВС России в освобождении города

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Житель недавно освобожденного Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР Роман Давидович рассказал РИА Новости, как помог российским военным при освобождении города, обозначив позиции ВСУ на картах.
"Они (ВСУ - ред.) окапывались вдоль и поперек и по посадкам, и вдоль путей, и блиндажи строили, располагались по улицам, селились в пустых домах. Когда солдаты наши уже начали заходить, я и не поверил. И когда я "Голландцу" (позывной российского военного - ред.) начал помогать, я же по городу пешком передвигался, где что видел, где позиции показал, нарисовал", - сказал Давидович.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
В конце марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ сохраняют контроль на дзержинском и красноармейском направлениях, несмотря на переброску туда резервов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаТорецкВооруженные силы Украины
 
 
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