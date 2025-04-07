https://ria.ru/20250407/dzen-2009921488.html

РИА Новости в марте стало лидером по охватам в "Дзене"

РИА Новости в марте стало лидером по охватам в "Дзене" - РИА Новости, 07.04.2025

РИА Новости в марте стало лидером по охватам в "Дзене"

Агентство РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") по итогам марта стало лидером по охватам на платформе "Дзен" - в блогах и "Новостях", его... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:50:00+03:00

2025-04-07T23:50:00+03:00

2025-04-07T23:50:00+03:00

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риа новости

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Агентство РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") по итогам марта стало лидером по охватам на платформе "Дзен" - в блогах и "Новостях", его аудитория составила 19,6 миллиона человек, рассказали РИА Новости в "Дзене". "Лидером по охватам на платформе в блогах и "Новостях" в марте 2025 года в четвертый раз стали РИА Новости - аудитория издания на платформе составила 19,6 млн человек. По данным "Дзена", в топ самых популярных материалов РИА Новости на платформе вошли: "Госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с Лавровым", "Bloomberg: цены на электричество в некоторых странах Европы упали ниже нуля" и "Лавров: Зеленский хочет от США гарантий применения ядерного оружия против РФ"", - рассказали в "Дзене". Сейчас в рейтинг СМИ в "Дзене" на основе данных совместного проекта с Mediascope входят 60 медиа, в дальнейшем список расширится. В основе инструмента подсчета аудиторных метрик лежит методология проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета.

https://ria.ru/20250331/foto-2007996719.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, риа новости, миа "россия сегодня"